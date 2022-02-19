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Yeni Akit yazarı Dilipak: Dava arkadaşı idik, davalı olduk

AKP Kadın Kolları "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunmuştu

19 Şubat 2022 14:08

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’li kadın kolları KADEM’in "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle kendisine açtığı davanın 9 Mart’ta görüleceğini hatırlatarak, “Dava arkadaşı idik, davalı olduk” dedi.

Dilipak, “Biliyorsunuz, Ankara’daki davada da tazminata hükmettiler. Orada konu İstinafta! Ömer’i aramaya devam, bu gidişle Ömer’leri zor bulursunuz, bulursanız da sanık sandalyesine oturtur birileri onları! Ömer’leri bırakın da Amr b. As’ları bulabilseniz bari!” diye yazdı.

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Tıklayın - AKP Kadın Kolları'ndan "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu

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