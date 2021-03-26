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Yeni Akit yazarı Dilipak: Cahillere de aklını şeytana kiralayanlara da dikkat edelim!

"Kafanızı kiraya vermeyin"

26 Mart 2021 11:37

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Cahillere de aklını şeytana kiralayanlara da dikkat edelim!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bugün de dine, dindarlara karşı binbir türlü fitne ve fesat planları yapılmaktadır. Özellikle şeytanın sağdan gelenlerine karşı dikkatli olalım. Bunlardan bazıları da ilahiyatçı kimliği ile geleceklerdir. Cahillere de dikkat, aklını şeytana kiralayanlara da! Bütün bunları tarihten ders alalım diye yazdım. Sakın din ve devlet büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Kafanızı kiraya vermeyin" ifadesini kullandı. 

 

 

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