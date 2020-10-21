Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu kadrolarla, medyayla, cemaat yapısı, akademi ve bürokrasi ile bir yere gidemeyiz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bu kadrolarla, medyayla, cemaat yapısı, akademi ve bürokrasi ile bir yere gidemeyiz" görüşünü savundu.

Dilipak, "Gidişat iyi değil, onu söyleyeyim. Bizi bu gidişle ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal kargaşa ile askeri gerginliklerle, terör ve suikastlarla etkisizleştirmeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Topyekûn bir silkelenişe ihtiyacımız var. İktidarı muhalefeti ile cemaati STK’sı ile bilimi ve iş dünyası ile birbirimizle uğraşmayı bırakıp, bu global tehdit ve sistemin kıskacından, onların içerideki uzantılarından yakamızı kurtaramaz isek işimiz zor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Bakın bu kadrolarla, bu medya, bu cemaat yapısı, akademi, bürokrasi ile bir yere gidemeyiz. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Allah’ın yardımı olmadan da bu girdaptan kurtulmamız çok zor. Çok zaman kaybettik, çok geç kaldık ve daha fazla zaman kaybına da tahammülü kalmadı bu işlerin. İnsanlar büyük oyunun farkına vardıklarında, onları zapt etmek de çok mümkün değil. Allah’ın yardımı da biz kendi halimizi değiştirmeden bize ulaşmaz. Allah bu cahiller, hainler, fasıklar, müfsidler, zalimler topluluğuna yardım etmez." ifadesini kullandı.

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