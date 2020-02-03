Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu kadrolarla bir yere gidemeyiz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kimsenin kendi yanlışı ile yüzleşmek istemediğini belirtti. Dilipak, “Herkes ötekinin gözünde çöp arama gayretinde. Ama kendi gözündeki kütüğü saklama çabasında. Tarihi övgü ya da sövgü kitabı yaptık. Tarih ufkumuzu aydınlatmıyor, mefahir üretiyor. Gelecek için de ayağı yere basan ciddi bir medeniyet tasavvurumuz yok” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, “Bizim başkalarına nizam vermeden önce kendi içimizde bir temizliğe ihtiyacımız var. Kendi kavram ve kurumlarımızı ihya etmemiz gerek. Halk arasında öyle şeyler konuşuluyor ki, anlatılanlar herkesin bildiği bir sır oldu!?. Bu çevrelerde ‘Hz. Ömerler' yok. 'Hz. Asiyeler' yok, 'Hz. Eba Zer’ler' yok. 'Bekri Mustafa’yı Ayasofya’ya imam yapmak' isteyenler var. 'Laf ile aleme binlerce nasihat verenler'in 'binlerce teseyyüb’ün gizli olduğu haneler'inden söz ediyoruz. Bu kadrolarla bir yere gidemeyiz. Allah bunlara yardım etmez, aksine Allah, bunların işin içinde oldukları işleri 'sarp sarp dağlara sardırır', 'bunların üzerlerine pislik yağdırır." ifadesini kullandı.

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