Yeni Akit yazarı Dilipak: Ben solcu da sağcı da değilim

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ben solcu değilim. Solcu değilseniz sağcı’sınız demek de doğru değil, çünkü bu “iki”den birini seçmek zorunda değilsiniz. Ben sağcı da değilim. Ha, o zaman “futbolcu”sun. Gençliğimde öyle idi, biri sağcı da değil, solcu da değilse, 'futbolcu'dur." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Türkiye'de değilsiniz" diyerek tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Cici Demokrasiniz’in suyu mu çıktı. Hani Demokrasi kavramlar ve kurumlar rejimi idi ve demokrasilerde çözüm tükenmezdi! Biz Amerikan Demokrasi’sinin arka bahçesini de biliriz, Derin gerçeklerini de! Sahi bu işler şimdi nasıl bu noktaya geldi. Kennedy’i kim öldürmüştü. Trump 'gitmeyeceğim' diyorsa kime güveniyor! Sahi Covid’i geçtik, şu bir Siyahi’nin polis tarafından öldürülmesi ile başlayan olaylar nasıl bu noktaya geldi. ANTİFA filan ne oluyor! FETÖ ile nasıl kol kola girdiniz, PKK ve PYD ile kanka oluverdiniz! Anlaşılan sizin demokrasinizde çıkarınız söz konusu olduğunda her şey mümkün!" görüşünü savundu.

Dilipak, "Kuzey Kore ve Rusya’yı geçelim de, Türkiye ve Suudi Arabistan konusunda, buralar da siz ne dediniz de olmadı. Türkiye’de on yılda bir darbe yapıyordunuz, son denemeniz 15 Temmuz’da gerçekleşti. Suudi Arabistan’da Veliahd prens, Kushner ne derse onu yapıyor! Suudilerin rejimi sizin eseriniz değil mi? Gezi’de de 'sizin iyi çocuklar' iş başındaydı!" ifadesini kullandı.

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Sanırım Pelosi, “şecaat arzederken ağzından sirkatin kaçırmış”. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyor olamaz. Bunlar hem suçlu, hem güçlü olunca böyle davranabiliyorlar.