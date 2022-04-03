Yeni Akit yazarı Dilipak: Aslında derin devletin kendi içinde bir savaşı var, 5’li çeteyi biliyorsunuz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bize Rusya ile Ukrayna savaşıyor diyorlar, yalan söylüyorlar Pandemi bitti, pandomi başladı. Bir palyaçonun başkomutan sıfatı ile başlattığı bir süreç yaşanıyor. Aslında derin devletin kendi içinde bir savaşı var. 5’li çeteyi biliyorsunuz. 28 Şubat’ın 5’li çetesinden, 5 büyük gıda zincirinden, ihale kazanıcısı 5 büyük holdingten söz etmiyorum. Meclis'te grubu bulunan partilere de bir gönderme değil kastım. BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden söz ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Hani şu demokrasi havarisi Evanjelik ABD, Anglikan İngiltere, eski komünist Ortodosk Rusya ve Çin’den söz ediyorum. “Demokrasi cephesi” kendi içinde anlaşamıyor, ama eski komünistler, bu örtülü savaşta yan yana, omuz omuza. ABD, İngiltere ve Fransa aslında bir yanda her biri tek tek kendi içinde 2’den fazla hizibe ayrılmış. Tek bir Rusya, tek bir Çin de yok. Ukrayna krizi, aslında bu 5’li çetenin birlikte, öteki ülkelere karşı CoVID örneğinde olduğu gibi farklı bir Global savaşa dönüşmüş durumda. Ukrayna’da bu büyük savaşı perdeleyen başka bir örtülü vekalet savaşı yaşanıyor." ifadesini kullandı.