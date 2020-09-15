Yeni Akit yazarı Dilipak: FED’in aralık ayında 'dolar'la ilgili tüm para piyasalarını allak-bullak edecek bir açıklaması olabilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Aralık ayında 'dolar' ile ilgili FED’in tüm para piyasalarını allak-bullak edecek bir açıklaması olabilir." iddiasında bulundu.

Dilipak, "Ocak 2021, yeni bir başlangıç olacak: Global Great Reset! Ve 5 yıl sürecek 'Yeni Normal Düzen İçin Dönüşüm' süreci başlayacak (mı)!? Gelecek günler, bugünden daha kolay olmayacak, onu söyleyebilirim." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Şunu görüyorum, boşa geçirdiğimiz her dakika bu global tehdidin kan, can, ekonomik faturasını daha da artıracak. Bunun siyasal ve içtimai, ahlaki ve teolojik, psikolojik faturaları da olacak. Eğer bu süreç aleyhimize sonuçlanacaksa (ki bu anlamda ülkede yeteri bir farkındalık ve refleks görmüyorum.) o zaman kıyamet savaşına hazır olun." ifadesini kullandı.

Dilipak yazısında şunları kaydetti:

Konu, Meis ya da “Ege adaları, Libya, denizlerde doğal gaz” ile tartışmalardan çok daha derin ve can alıcı. “Türk-Yunan gerilimini” gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki yangını göremezsiniz. Kuşkusuz böyle zamanlarda herkesin masaya getireceği konular olacaktır. Ama herkesin masaya getirdiği konular kendi lehlerine sonuçlanacak da değildir. Alanda ve masada kazananlar da kaybedenler de olacaktır. Karşımızdakilerin kendi aralarında ihtilafları olsa da bize karşı birlikte hareket edebileceklerini de unutmamak gerekir.

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