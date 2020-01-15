Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Partililer ne yapıyor bilmem ama AKP’liler boş durmuyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’ye karşı ‘birilerinin’ operasyonlarını sürdürdüğünü iddia etti. Dilipak, “AK Parti’ye yakın dernekler, vakıflar ve sendikalar üzerinden operasyonlara başlıyorlar gibi sanki. DEİK olayı ile ilgili basına sızan, Erdoğan’a gönderilen şikâyet mektubu bu anlamda önemli bir ipucu olabilir. Yani AK Partililer ne yapıyor bilmem ama, AKP’liler boş durmuyor. Neyse bu konular hassas konular. Siz krizi yönetemezseniz, kriz sizi yönetir sonra” görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “Sonunu düşünmediğimiz sonunu getiremeyeceğimiz işlere kalkışmamamız gerek. ‘Öfkeni yut’ der kitap. Ama ‘öfke baldan tatlıdır’(!) zayıf insanlar için. Oysa öfke ve aşk aklı zail eder. Ne garip, yönetenler ve din adamları topluma sürekli aşk ve öfke pompalarlar. Bu iki oyuncakla insanlar İlahlık ve Rablik taslayanlar tarafından daha kolay güdülenebiliyor. Biraz da heyecan kattınız mı, insanları uçurmak hiç de zor değil” ifadesini kullandı.

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