Yeni Akit yazarı: Dilipak'a tazminat cezası AK Parti ile arasının daha da açılması için verildi

Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü AKP Kadın Kolları’nın 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu Abdurrahman Dilipak’a verilen 100 bin TL manevi tazminat cezasını değerlendirdi.

Hâkimin Atatürkçü olduğunu öne süren Karahasanoğlu, tazminat cezasının “AK Parti ile Dilipak’ın arasını daha da açmak” için verildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bu sözlerin ardından Abdurrahman Dilipak ile AK Parti arasında hiçbir ihtilaf kalmadığının kesinleşmiş olduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Ama..

Araya Atatürkçü hakimler girince..

Muhafazakar camianın yakından tanıyıp saygı gösterdiği Abdurrahman Dilipak ile AK Parti arasındaki karşılıklı sevgi ve hürmet ilişkisi bozulmak istenince..

Açılmış o dava, dünkü karar ile, hukuk kuralları paspas edilerek, sebebi ortadan kalkmış bir ihtilaf olmaktan, bir kardeş kavgasının kıvılcımı haline getirilmek istendi..

AK Parti’nin bir yıl önce açtığı davada, Atatürkçü hakime hanım, Abdurrahman Dilipak ve Akit gazetesinin, AK Parti Genel Başkanlığı’na 100 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi..

Tartışma nereden çıkmıştı?

İstanbul Sözleşmesi’nden..

Şu an İstanbul Sözleşmesi var mı?

Yok..

O zaman biz neyin davasını devam ettirdik?

Neyin davasını, Atatürkçü hakime hanıma, karara bağlattırdık?”

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