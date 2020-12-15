Yeni Akit yazarı Dilipak: 2021’e fırtına gibi giriyoruz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "2021’e fırtına gibi giriyoruz. Dilerim 2021, 2020’yi aratmaz” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "ASEAN’da hareketlilik artacak. Japonya ve Kore havzasında da. Çin ve Hindistan büyüyen Asya pazarında mevzi kaybetmemek için göreceksiniz ciddi hamleler yapacaklar. Yakın gelecekte Hindistan’ın gelişmiş beyinleri Avustralya’nın yolunu tutarsa şaşırmayın! Ve tabii 'gereksiz'(!) kalabalıkların CoVID ile başlayan “Global Reset” sürecinde resetlenmesi de hiç zor olmayacaktır, Hindistan’da birileri için. Sahi ABD’de Kamala Harris’in başkan yardımcısı olmasının bu projeyle bir ilgisi var mı acaba!" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Evet, bir yandan 'nükleer füzyon ve plazma reaktörü'nü çalıştırarak 'yapay güneş'ini aktif hale getiren Çin, diğer yandan 'kuantum üstünlüğü'ne ulaştığını açıklarken ve alternatif bir güç merkezi olarak iyiden iyiye küresel bir oyuncu olarak dünya sahnesine çıkarken; dünyadaki yeni gelişmeler karşısında nasıl bir adım atacak. Trump, Covid bahanesi ile Çin’e trilyonlarca dolar fatura kesip, sanal dolara geçerek, Çin merkez bankasındaki paralarını çöpe çevirirse Çin’in cevabı ne olacaktı. Çin buna karşı askeri güç kullanmayı deneyebilir mi. Bu yeni bir dünya savaşı olmaz mı! ABD Çin’i “Great Reset”le birlikte resetlemek istiyor olabilir mi? Herhalde İngiltere böyle bir savaşın içinde olmak istemiyor. Onun için de Çin’den sessizce uzaklaşıyor. Şimdi asıl soru şu: Acaba büyük bir savaş kapıda mı? Tabii, önce ABD seçimlerinin sonunu beklemek gerek. Yani Hristiyanların Noel kutlamalarının bitmesini bekleyeceğiz. 2021’e fırtına gibi giriyoruz. Dilerim 2021, 2020’yi aratmaz." ifadesini kullandı.