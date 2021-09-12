Yeni Akit yazarı Dilipak: 12 Eylül döneminde yaşanan haksızlık ve zulümlerin hesabı sorulamadı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, "12 Eylül gelinen noktada yargılandı, mahkûm edildi, ama darbecilerin hiçbiri artık hayatta değil. Bu sonuçta önemli ama darbecilerin hukuk düzenindeki etkileri ya da mali yolsuzluklarının sebep olduğu haksızlıklar, o dönemde yaşanan haksızlık ve zulümlerin hesabı sorulamadı." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Bakalım 28 Şubat davasının sonucuna ilişkin tartışmalar nasıl sonuçlanacak. Bir genel afla geçmişin üzerine sünger mi çekilecek. PKK, FETÖ, Ergenekon, Balyoz ve açılmayan, açılmayı bekleyen birçok dava dosyası bu şekilde açılmadan kapanacak mı? 12 Eylül biliyorsunuz Konya Mitingi gerekçesi ile MSP’ye karşı, irticaya karşı, laikliği korumak için yapıldı. Konya Mitingi Kudüs için yapılmıştı. Dünyaya verilen mesaj çok açıktı: “Biz İsrail’in varlık ve güvenliği için darbe yaptık, bizi anlayın ve bize destek verin mesajı veriyorlardı global çeteye!” ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Erbakan’ın şahsında yargılanan aslında onun temsil ettiği kesimdi aslında. Darbeciler buradan yola çıktılar ama sonra kendileri için tehdit olarak gördükleri sağdan-soldan kim varsa hepsini sanık sandalyesine oturttular. İstenen “ne sağcı, ne solcu, futbolcu” bir nesildi, bunu da başardılar.

MSP’liler, MNP’nin devamı idi ve sloganları, “ne sağdayız ne solda Hak yoldayız Hak yolda” “Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız” diyorlardı. Darbenin hedefi belli idi.

Dikkat edilirse hemen görülecektir ki, her darbeden sonra kurulan ara rejim hükümetlerinin en büyük özelliği kabinede çoğunluğun masonlardan oluşmasıdır ve her darbede kapatılmayan tek dernek Mason localarıdır.

Güya Mustafa Kemal, Mason localarını kapattı, ama Atatürkçülük adına darbe yapanların tek kapatmadıkları dernek Mason Locası!?

Hep söylüyorum: Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Tarihi kahramanlar ve hainler üzerinden okuyanlar kendilerini kandırırlar. Tarihten ders alınmazsa tekerrür eder. Sanırım biz bu konuda iyi noktada değiliz. Geçmişi bilmeyen toplumların sağlıklı bir gelecek inşa etmesi çok mümkün değildir."