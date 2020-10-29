Yeni Akit yazarı: Ders kitapları tevhidi bakış açısıyla yazılırsa Cumhurbaşkanımızın istediği dindar nesli yetiştirmek çok kolay

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "fikren iktidarda değiliz; bunun için ilim, sanat ve hikmet adamlarının gayreti lazım" sözünü hatırlatarak, "Ders kitapları tevhidi bakış açısıyla yazıldığı takdirde Cumhurbaşkanımızın istediği dindar nesli yetiştirmek, evlatlarımızın kâmil insan olmasını sağlamak çok kolay" dedi.

Kavaklı, "İlim adamlarımız; bilgiyi, hikmet olarak anlatmaya hazır. Görev verilmesi hâlinde müfredat ve ders kitaplarını tevhidi bakış açısıyla yeniden yazabilirler. Cumhurbaşkanımızın 'fikren iktidar olma' sözünün yerde kalmaması için Milli Eğitim Bakanı ve Talim Terbiye Kurulu, müfredat ve ders kitabı yazımı için liyakatli bilim adamlarını göreve davet etmeli" çağrısında bulundu.

"Materyalist dünya görüşü, devlet eliyle, not tehdidiyle evlatlarımıza dayatılıyor. Materyalizm, hem de oylarımızla iktidara getirdiğimiz Ak Parti döneminde, evlatlarımıza bilim diye telkin ediliyor. Bunun neticesi olarak çocuklarımız ateist, deist, ahlaksız oluyor; anne ve babalar üzülüyor, ağlıyor, kan kusuyor" diyen Kavaklı, "Materyalist, ateist, doğacı, evrimci bakış açısıyla yazdırılan kitaplar, ilimdeki hikmeti yok ediyor, resmen bilim dinsizliğe âlet ediliyor. Ateizm, öğrencinin basiret gözünü kör ediyor" görüşünü savundu.

"Dünyamızın üçte birini kaplayan yaklaşık 1.46 milyar km3’lük su kitlesi nereden geldi? Nasıl var oldu? Bu kadar büyük su kütlesinin nasıl meydana geldiğine kimse tatmin edici cevap veremiyor" diyen Kavaklı, "Her şeyi yoktan var eden İLAHİ KUDRET, dünyamızdaki su kütlesini yaratmıştır. Hidrosfer dediğimiz su kütlesi, tesadüfen değil; iradî, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde yaratılmıştır" ifadelerini kullandı.

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