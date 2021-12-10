Yeni Akit yazarı: Davutoğlu’ndan cevap bekliyorum!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye bakanı, Merkez Bankası başkanı ile TÜİK başkanının sık değiştirilmesi ilişkin iktidarı eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na sorular yöneltti.

“Davutoğlu’ndan cevap bekliyorum!” başlıklı yazısında Karahasanoğlu, muhafazakâr kesimden çıkıp, sol partilerle işbirliği yapan siyasilere sinirini frenleyemediğini yazdı.

Davutoğlu’nun “Eğer bir ülkede son 3 yıl içinde dört Merkez Bankası Başkanı, dört TÜİK Başkanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı değişmişse arkadaşlar bunun adı kurumsal çöküştür!” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, “Merkez Bankası başkanı konusunda, iddia edildiği sayıda olmasa bile Türkiye’nin alışık olmadığı bir değişiklik olduğu gerçek, bunu bir kenara koyuyorum” dedi.

Karahasanoğlu, MB başkanının sık değiştirilmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından seçilip onun halka hesap vermesine bağladı.

TÜİK’te 5 yılda 4 başkanın değiştiğini yazan Karahasanoğlu, “Ama yıl sayısını iki eksilten Davutoğlu, TÜİK başkanı sayısını ise aynı tutuyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında ise Naci Ağbal’ın 2015’ten 2018’e kadar görev yaptığını Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından Berat Albayrak’ın görevi devraldığını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

Berat Albayrak 2 yıldan uzun bir süre bakanlık yapmış.

Yerine Lütfi Elvan gelmiş. Bir yıl da o görev yapmış.

Şimdiki bakanımız Nurettin Nebati..

2015’den bu yana, 6 yılda 4 isim var..

Davutoğlu ne diyor?

'3 yılda üç bakan değişmişse.'

Onun ortalaması bir yılda bakan değişmiş..

Gerçek ortalama ise, yeni bakanın daha iki haftalık olmasını da dikkate alarak değerlendirin, 'İki yıla yakın süreye bir bakan düşüyor.'

Doğru mu bu ucuz söylemler?

Bence değil..

Ama daha önemlisi, sayılarla oynayan Davutoğlu sonuçta da hükmü vermiş: 'Bunun adı kurumsal çöküştür.'

O zaman ben Sayın Davutoğlu’na, altı ayda bir Maliye Bakanı’nın değiştiği yılları hatırlatsam.. Hatta, AK Parti öncesinde hemen hemen her dönemde yılda bir bakan değiştiğini hatırlatsam, o dönemler için ne tanımlaması yapar?

İki yıl görev yapan Berat Albayrak gidince.. Yerine gelen bir yılı tamamladıktan sonra gidince.. Kurumsal çöküş.

Peki 6 ayda bir değişince ne olur?

İflasın da ötesi değil mi?

En vicdanlı kıyaslamada bile, 'Ülke, iflasa girmiş iken, onun bir derece üstü olan çöküşe yükseltilmiş' demesi gereken Davutoğlu, niye iflası görmeden, başka değerlendirmeler yapıyor?

Niye, 6 ayda bir bakan değiştiren siyasi zihniyet ile kol kola girmeyi tercih ediyor?"

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