Yeni Akit yazarı: Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini değil, fahiş fiyatları, zamları konuşalım

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde neler oluyor?” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini değil, “fahiş fiyatlar var, zamlar var, alım gücü düşüklüğü var! Bunları konuşalım” dedi.

10 Temmuz 2018’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bugüne kadar sadece 5 bakanlıkta görev değişimi yaşandığını, 11’inin görevine kesintisiz devam ettiğini belirten Yakışıklı sistemin istikrar sağladığını savundu.

Birilerinin ısrarla; “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi çöktü, ilerlemiyor, istikrarı sağlamadığını” söylediğini yazan Yakışıklı 1989-2002 arası kurulan hükûmetlerdeki kabine değişikliklerini örnek verdi. Yakışıklı “13 yılda değişen her Başbakan ile beraber ülkeyi yöneten tüm kadrolar da değişmiş, tüm ‘Bakanlar Kabinesi’ baştan aşağı değişmiş! 13 yılda tam 11 defa hükümet değişmiş! Değişmiş de değişmiş, değişmiş de değişmiş!” diye yazdı.

Yakışıklı özetle yazısına şöyle devam etti:

"Şimdi sormak gerek: Parlamenter Sistem çok istikrarlı ve iyi ama Başkan Erdoğan’ın 3.5 yıldır idare ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi istikrarsız ve kötü?

Fahiş fiyatlar var, zamlar var, alım gücü düşüklüğü var! Bunları konuşalım, vatandaşın derdine derman olacak faaliyetler için ortak akıl üretelim! Yapıcı eleştirilerde bulunalım! Ama lütfen ülkemizi karalamayalım! Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir.

Marketler bütün dünyada olduğu gibi pandemi sonrası Türkiye’de de el yakıyor, bunu konuşalım!”

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