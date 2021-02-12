Yeni Akit yazarı Alpay: Anayasa Mahkemesi ve AYM Başkanı hakkında bu saatten sonra herhalde saçma sapan kampanyalar tertiplenmez

Yeni gazetesi yazarı Kenan Alpay, iktidarın reformlar konusunda adım atacağını düşündüğünü belirterek, "Mesela Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar onca badireden sonra yerine getirildi ve Meclis’te 'infazın durdurulması' kararı okunarak milletvekili vasfı iade edildi. Herhalde Başkan Zühtü Aslan ve Anayasa Mahkemesi için bu saatten sonra Amerika’nın oyuncağı, Avrupa’nın uzantısı gibi saçma sapan kampanyalar tertiplenmez." görüşünü savundu.

Alpay yazısında, "Başka bir işarete daha değinelim. Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırıp yaralayan çeteyle ilgili dava aşamasında bir değişiklik oldu. Şehir eşkıyaları Asliye Ceza’da değil Ağır Ceza’da yargılanacaklar çünkü suçun vasfı “kasten öldürmeye teşebbüs” olarak tanımlandı. Orhan Uğuroğlu, Yavuz Selim Demirağ ve Murat Alan’a saldırıp darp eden diğer eşkıyalar için de hukuka uygun bir biçimde Ağır Ceza Mahkemesi’nde ciddi bir yargılama yapılacağına dair haberler duyabiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Alpay, "Protesto yapan gruplara karşı yasanın en esnek haliyle uygulanması bunlardan birisi. İster Boğaziçi önünde rektör atamasını protesto eden Kemalist-sol eylemciler olsun isterse Çin’in toplama kampları ve adam kaçırma siyasetini protesto eden Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olsun müdahalelere maruz kalmamalı. Psikolojik eşikleri aşmak uzay yolunu aşmaya da yardımcı olur, şaka değil." ifadesini kullandı.