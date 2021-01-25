Yeni Akit yazarı: Akşener’in evi bu topraklarda ama onun eve dönmesi biraz zor gibi görünüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısına ilişkin olarak, "Akşener’in evi bu topraklarda ama onun eve dönmesi biraz zor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.

Yakışıklı yazısında, "Meral Akşener 'öz itibariyle' sırtını Anadolu’ya yaslar. Zaten öyle olmasaydı 'eve dön' çağrıları da yapılmazdı. Neden hiç kimse Kılıçdaroğlu’na 'eve dön' demiyor? Onun evinin buralarda bir yerlerde olduğundan emin olmadıkları için! Oysa Akşener’in evi bu topraklarda ama onun eve dönmesi biraz zor gibi görünüyor. Çünkü onu 'lider' olarak ortaya çıkaranların şartı 'eve karşı mücadele' etmesiydi." düşüncesini dile getirdi.

Yakışıklı, "Saadet Partisi ve Ak Parti 2001’de bir ay arayla kuruldu. Bugün için Necmettin Erbakan’ın ideallerini üzerinden taşıyan kişi Erdoğan’dır. Erbakan’a kök söktüren kim varsa onları siyasi olarak mat eden Erdoğan oldu. Şimdi Saadet’in önünde iki seçenek var. 2001’deki 'stratejinin' 20 yıl aradan sonra yenilenip yenilenmemesine karar verecekler. Bekleyip göreceğiz." ifadesini kullandı.