Yeni Akit yazarı: AK Parti seçim hataları yapıyor; seçimden sonra Adil Düzen Partisi kuralım!

"AK Parti'nin seçim hataları yaptığını" savunan Yeni Akit yazarı Süleyman Karagülle, "Biz Adil Düzen'i getirelim diye her şeyimizi feda ettik. "Bize olan zulümler de bitmedi ama biz yine AK Parti’ye oy vereceğiz; çünkü oynanan oyun AK Parti’ye değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nedir, İslâmiyet’edir. Seçimden sonra Adil Düzen Partisi’ni kuralım sonraki seçimlere hazırlıklı olalım" dedi. Başta 3 dönem kuralının kaldırılmaması gerektiğini belirten Karagülle, "AKP'nin hataları"nı şöyle sıraladı:

- Üç dönem engeli kaldırılmalıydı.

- Abdullah Gül seçim dışı bırakılmamalıydı.

- Millî Görüş’ün emektar eski siyasileri aday yapılmalıydı.

- Paralel kuruluşlarla savaşılırken Fethullah Gülen’e saygılı olunmalıydı.

Karagülle'nin Akit'te "AK Parti'ye tuzak" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2015) yazısı şöyle:

AK Parti seçim hataları yapıyor.

a) Üç dönem engeli kaldırılmalıydı.

b) Abdullah Gül seçim dışı bırakılmamalıydı.

c) Millî Görüş’ün emektar eski siyasileri aday yapılmalıydı.

d) Paralel kuruluşlarla savaşılırken Fethullah Gülen’e saygılı olunmalıydı.

AK Parti’de şimdi iki grup vardır; Erdoğan grubu ve Davutoğlu grubu. Bu iki yetkili listeyi birlikte tesbit edecekler. (Bu yazı listenin açıklanmasından önce yazıldı.)

Tanınmış kişiler gruplara mensup oldukları için onlar elenecekler, üzerinde ittifak yapamayacaklar, tanınmamış kişileri aday göstereceklerdir. Böylece listeye yeni isimler girecek. Bu isimlerin içinde birçok paralelci olacak; bunlar Cemaat’in paralelleri değil sermayenin paralelleri olacak ve dış sermayenin talimatı ile hareket edeceklerdir.

AK Parti Meclis’in ekseriyetini alacaktır.

Ne var ki tuzakçıların planı şudur: Paralel milletvekillerinin aldıkları emre göre karşı partiye geçmeleri yahut ayrı parti kurup, AK Parti’yi Yüce Divan’a göndermek.

Dosyaları hazırladılar.

Basının yaygarası ile inandırılmış topluluk askerleri mahkemelere sevk ettiği gibi Ak Partilileri de mahkemelere sevk etmeyi planladılar. Ak Partililerin, sonunda beraat etseler bile senelerce zindanlarda çürümeleri planlanmıştır..Bu da yalnız Ak Partilileri değil tüm Millî Görüşçüleri ve Cemaatçileri son derece rahatsız edecek, eski zulüm dönemleri geri getirilecektir.

AK Parti’yi yıkmak üzere anlaşmış olan partiler ve gruplar kendi aralarında anlaşmış olamayacakları için iktidar boşluğu meydana gelecek ve Türkiye kaosa sürüklenmiş olacaktır. Bu kaos içinde askerler müdahale ederlerse tekrar eski durum ortaya çıkacak, zaten yıpratılmış olan askerler de duruma hakim olamayacaklardır. Hâkim olsalar bile geçici olarak hâkim olacak ve biraz sonra seçime gittiklerinde çözüm üretemeyeceklerdir.

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Benzer oyunu yani tuzağı 1930’larda Cumhuriyet Halk Partisi’ne kurmuşlardı. İnkılâpları dayatan yöneticilere halk isyan edecek... İktidar isyanı bastıramayacak… Dolayısıyla İstiklâl Savaşı’nı kazanan askerler bertaraf edilecek ve boşluk içinde Türkiye’yi istedikleri şekilde parçalayacaklardı...

Türk milleti çok deneyimli millettir.

Moğollar Selçukluları yendiler... Selçuklular teslim oldular... Anadolu halkı sabretti... Sonra Moğollar devre dışı kaldılar... Onların yerine Osmanlı İmparatorluğu geldi...

ﬁimdi de Cumhuriyet var.

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İşte…

Askerlerin baskısına dayanan milletimiz sabretti.

Sonunda yine o askerlerin sayesinde halkımız demokrasiye ulaştı.

AK Parti’den en fazla şikâyetçi olan benim.

Biz ADİL DÜZEN’i getirelim diye her şeyimizi feda ettik... Devlet görevlerinden atıldık... Hapishanelere girdik... Servetlerimiz yönetim tarafından gasp edildi...

Sonunda anayasa ekseriyeti ile iktidar olduk ama AK Parti bizimle görüşme tenezzülünde dahi olmadı...

Bize olan zulümler de bitmedi ama biz yine AK Parti’ye oy vereceğiz; çünkü oynanan oyun AK Parti’ye değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nedir, İslâmiyet’edir.

Herkese tavsiye ediyorum; HDP’lilere, MHP’lilere, CHP’liler tavsiye ediyorum; oylarınızı AK Parti’ye verin. Düşmanlarınız öğrensin ki Türk Milleti oyuna gelmez. Seçimden sonra Adil Düzen Partisi’ni kuralım sonraki seçimlere hazırlıklı olalım...