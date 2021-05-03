Yeni Akit yazarı: Ak Parti’nin 20 yıllık iktidarında hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Koronavirüs’le mücadele kapsamında getirilen 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca alkollü içki satışının yasaklanmasıyla başlayan tartışmalara katıldı. “ortada bir yasaklamadan ziyade geçici bir kısıtlama söz konusu” diyen Şanlıdağ, “Ak Parti’nin 20 yıllık iktidarında hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir” iddiasında bulundu.

Şanlıdağ yazısının devamında şunları kaydetti:

“İsteyen içkisini içti, mini eteğiyle gezdi; isteyen de başörtüsü takıp kamusal alana girebildi. Ak Parti alkole karşı olsaydı, Tekel bayisini kapatıp içkinin üretilmesini ve satışını yasaklardı. Şu mübarek ayda bu meseleyi bile politik tartışma konusu yaptık. Konu tamamen salgınla ilgili olduğu halde, sanki Ramazan ayına özelmiş gibi değerlendirildi.”

"Ya o sandıktan yine Ak Parti çıkarsa, o vakit kadehini neyin şerefine kaldıracaksın?"

Öte yandan Şanlıdağ, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in “Elinden geleni ardına koyma, türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!” sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

“Yılmaz Özdil gibi düşünenlerin meselesi alkol değil, bir türlü içlerine sindiremedikleri Ak Parti’dir. “Elinden geleni ardına koyma… Türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında” diyebilen Özdil’e sormak isterim. Anadolu halkı, kurtulmak istediği ve şer olarak gördüğü bir meseleden yakasını kurtardığında, onun arkasından teneke çalardı. “Haydi Abbas”, vakit tamam. Getir ayranımızı diyebilecek misin? Ya o sandıktan yine Ak Parti çıkarsa, o vakit kadehini neyin şerefine kaldıracaksın?”

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