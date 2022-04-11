Yeni Akit yazarı: Ak Parti, İsrail ve Macaristan'daki seçim sonuçlarını iyi okumalı

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, 2023 seçimlerinin iktidar ve muhalefet için çantada keklik olmadığını belirterek “Ak Parti, İsrail ve Macaristan seçim sonuçlarını iyi okumalı” dedi.

Şanlıdağ’ın “Eleştiriye açık olmak” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İsrail ve Macaristan seçimlerinden çıkaracakları dersler var. İsrail’de 6’lı benzemez, 22 yılını dolduran Benjamin Netanyahu’nun iktidarını kıl payı farkla devirdi. Macaristan’da 6’lı muhalefet umduğu sonucu alamadı. Orban’ın Hıristiyan Demokrat Halk Partisi dördüncü defa seçimleri yüzde 54 gibi yüksek bir oranla kazandı.

Ak Parti, İsrail ve Macaristan seçimlerinin sonuçlarını iyi okumalı. Tabi muhalefet bloğu da.. Geçen yazımda Ak Parti için 2023 iktidarının çantada keklik olmadığını yazdım. Aynı şey muhalefet için de geçerlidir.

Ak Parti’nin yumuşak karnının ekonomi olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden bendeniz de sürekli tencere teorisini dillendirerek iktidarın bu konuya bir çözüm üretmesini istiyorum. 'Dış güçler' argümanını kullanmaksızın ekonomiyi rayına oturtmalı, sağlam ve emin adımlarla yola devam edilmelidir. 'AK Parti Amerika’nın desteği ile iktidar oldu' şeklindeki yakışıksız komplo teorisinden ve paranoyadan beslenenler partiden uzaklaştırılmalıdır. İktidar da muhalefet cephesini ‘hain, dış güçlerin oyuncağı’ söylemiyle ötekileştirmemeli.

Muhalefeti nakavt edecek en güçlü silah budur. Muhalefet cephesinin sandıktan kıl payı başarıyla çıkması dahi beni üzer. Çünkü bu ülkenin hayrına çalışacaklarına inanmıyorum. İktidar da kaybederse (mazallah) zaten kıl payı bir farkla kaybeder. Kazandığında da kıl payı kazanacaktır. Bıçak sırtı dediğim mesele budur.”

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