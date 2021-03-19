Yeni Akit yazarı: AK Parti, içinde parti kapatmayı yasaklamanın da olduğu yeni Anayasa teklifini masaya sürmeli

Yeni Akit gazetesi yazarı Yaşar Baş, "Bugün parti kapatmayı konuşuyorsak bunun birinci sorumlusu HDP, ikinci sorumlusu ise CHP’dir. Hiç kimsenin parti kapatma konusunda bir tek söz söyleyemeyeceği parti de AK Parti’dir." görüşünü savundu. Baş, "AK Parti, içinde parti kapatmayı yasaklamanın da olduğu yeni Anayasa teklifini masaya sürmeli. Bakalım parti kapatmaya kim karşı kim değil?" düşüncesini dile getirdi.

Baş yazısında, "Bu kapatma davası ile kendisine yapılan saldırılara karşı, AK Parti’nin herkesi samimiyet testine çağıran bir hodri meydan demesi gerekir. AK Parti, içinde parti kapatmayı yasaklamanın da olduğu yeni Anayasa teklifini masaya sürmeli. Bakalım parti kapatmaya kim karşı kim değil? AK Parti’nin, parti kapatılmasını yasaklayan teklifi bir turnusol kağıdı gibi toplumun önüne parti kapatmanın gerçekten karşısında olanları ortaya çıkaracaktır. Ondan sonra da milletimiz kimin samimiyet düzeyinin ne kadar olduğunu görüp, kararını da verecektir." ifadesini kullandı.