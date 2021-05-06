Yeni Akit yazarı: Ak Parti’de eğitimle ilgilenenlerin dikkatine, acilen fen dersleri Kur’an’ın bakış açısıyla anlatılmalı, meslek eğitim güçlendirilmeli

Yeni Akit yazarı Ali Erhan Kavaklı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) eleştirdiği bugünkü yazısında, "Ak Parti’de eğitimle ilgilenenlerin dikkatine" diyerek, "Acilen fen dersleri Kur’an’ın bakış açısıyla anlatılmalı. Genç nüfusun istihdamı için meslek eğitim güçlendirilmeli. MEB, üniversite kapısına öğrenci yığmaktan vazgeçmeli" çağrısında bulundu. Kavaklı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik olarak, "Bunu programlayacak bir bakan bulunmalı. Özel okullar bakanı ile gelinen tablo bu" dedi.

Türkiye’deki genç işsiz sayısının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Kavaklı, “Meslek eğitiminin önemsenmesi, teşvik edilmesi, meslek liselerinin kalitesinin artırılması lazım. Rakamlar tersini söylüyor” dedi.

Öte yandan “Din eğitimi ve öğretimi bir facia. Ülkenin en büyük bütçeye sahip eğitim bakanlığı bu alanda üstüne düşeni yapmıyor” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştiren Kavaklı, “İnsanımızın % 74’ü Kur’an; % 83’ü Kur’an meali okumuyor. % 24 Kur’an’ı kutsal kitap olarak görmüyor. % 14’ü Allah’a, % 25’i meleklere, % 37’si Peygamberimize (sav), % 27’si ahirete, % 45’i kadere inanmıyor. % 55’i oruç tutmuyor, % 43’ü hiç camiye gitmemiş, % 34’ü namaz kılıyor. % 20’si dua etmiyor, % 10’u günah işlediğinde pişmanlık duymuyor, % 35 gusül abdesti almıyor” istatistiklerini paylaştı. Kavaklı devamında şunları kaydetti:

“Din dersi Almanya’da ilkokul birde başlar, bizde dördüncü sınıfta. Bayern’de öğrencinin % 90’ı kilisenin açtığı yuvada eğitim görür, kilise bahçesindeki ana okulu öğrenciyi Hıristiyanlık inanç ve ahlakına göre eğitir. Allah ve ahireti anlatan din kültürü dersi 2 saat ama yukarıdaki rakamlar, bu dersin hayli etkili olduğunu gösteriyor.”

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