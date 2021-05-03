Yeni Akit yazarı: Aile Bakanı’na eşi ve çocuğu olmadığı için ailesi yokmuş gibi davranmak doğru bir davranış olabilir mi?

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, Aile Bakanı Derya Yanık’a eşi ve çocuğu olmadığı için ailesi yokmuş gibi davranıldığını belirterek, “Evlenme fırsatı bulamayanların anası, babası, kardeşi yok mu? Bunlar aile sayılmıyor mu?” diye tepki gösterdi.

“Bu eleştiri ile ne amaçlanıyor bilmiyorum. Ne amaçlanırsa amaçlansın, ne elde edilirse edilsin. İnsanların bu şekilde incitilmesine değer mi?” diyen Baş, “Aile bakanının politik tutumunu beğenen olur beğenmeyen olur. Politik tutumunu beğenmeyenler eleştirilerini de yapar. Aile bakanı evlenmeye karşı olduğunu ifade etmiş olsa, her türlü eleştiriye hak veririm. Bir insanı sadece evlenme fırsatı bulamadığı veya boşandığı için aşağılamak kadar yanlış bir şey olabilir mi? Sonuç olarak söylemem gerekir ki; aile önemlidir ama aileyi değerli kılan aile değerleridir” ifadelerini kaydetti.

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