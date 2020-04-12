Yeni Akit yazarı Ahmet Can: Bu toplumun reflekslerini zerre kadar biliyorsanız böyle bir yasağı son dakikada yapmazdınız

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Can, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını gece yarısına iki saat kala duyurmasına tepki gösterdi. Can, "Bu toplumun reflekslerini zerre kadar biliyorsanız böyle bir yasağı son dakikada yapmazdınız" düşüncesini dile getirdi.

Can, "Diyoruz ya Türk halkı şöyle ahlaklıdır, böyle naiftir, şöyle yardımsever, böyle eşitlikçi falan, fistan… Bu, büyük oranda hikayeden ibarettir. Cuma gecesi saat 22.00’da iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından fırınlara koşup kavga eden insanları görünce aklıma şu geldi. Bu kadar tedirgin insan başka hangi memlekette bir araya gelmiştir? Evinde oturan o mutedil insanları kesinlikle ayrı bir kefeye koymak lazım." ifadesini kullandı.

Can, "Şimdi gelelim son dakika ortaya atılan bu sokağa çıkma yasağına. Bu toplumun reflekslerini zerre kadar biliyorsanız böyle bir yasağı son dakikada yapmazdınız. Hadi yaptınız. Baktınız millet sokağa çıkıp salgın riskini arttırıyor. Hemen kararı ertelemeye gidip toplumu bu panik havasından kurtarabilirdiniz. " görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın