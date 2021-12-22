Yeni Akit yazarı: 28 Şubat’ın darbeci generallerine ceza verilirken TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, “28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar" diye yazdı.

Bedir, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski görüşmesinin ardından TÜSİAD’dan yapılan "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” açıklamasını kritik etti.

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TÜSİAD'ın sermaye gücünü kullanarak Türkiye ekonomisine operasyon çektiğini ve kur operasyonuyla hükûmetin ekonomi programını hedef aldığını öne süren Bedir şöyle devam etti:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu “fırsat” gören 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinden TÜSİAD, hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıklamış.

Bu ülkenin gerçek sahibi olarak kendilerini gören bu azgın azınlık; bu ülkede kendilerinden başka birilerinin yatırımcı, üretici, istihdam eden olmasına, ülke kazancının ülkeye yatırım olarak geri dönmesine razı olur mu? Olmaz…

28 Şubat dönem aktörlerinin yeniden sahneye çıkmaları manidar değil mi?

28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar. "

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