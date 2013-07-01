Yeni Akit, Mustafa Alabora'yı 'tescilli terörist' yaptı

Yeni Akit gazetesi, sanatçı Memet Ali Alabora'nın babası sanatçı Mustafa Alabora'yı "terörist" ilan etti.

Yeni Akit gazetesinde Ramazan Alkan imzası ile yayımlanan haberde Mehmet Ali Alabora için "Babası da tescilli terörist" ifadelerine yer verildi. Gezi Parkı ayaklanmasının provasının Alabora'nın "Mi Minör" oyununda yapıldığının öne sürüldüğü haberde, Alabora'nın eylemcileri körükleyip bir kenara çekildiği ifade edildi.

Sanatçıların 'kaygılıyız' başlıklı ortak bildirisinde Mustafa Alabora'nın da imzasının bulunduğu belirtilen haberde "Mustafa Alabora sanatçıların değersizleştirilip hedef gösterildiğini, itibarsızlaştırılıp suçlanarak baskı altına alınacağın öne sürdü" ifadesi yer aldı.

Yeni Akit gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



"‘Mi Minör’ isimli oyunla Gezi Parkı eylemlerinin provasını yapan, “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş. Sen hâlâ anlamadın mı? Hadi sen de gel” diyerek halkı isyana teşvik eden ‘sanatçı’ Mehmet Ali Alabora’nın babasının terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan 8 yıl ceza aldığı ve 3 yıl hapis yattığı öğrenildi. “Kaygılıyız” diye bildiri yayınlayan sözde sanatçılar arasında yer alan Mehmet Ali Alabora’nın babası Mustafa Alabora’nın terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu ve bu yüzden hapis yattığı ortaya çıktı.

Gezi olaylarının büyümesinde önemli rol oynayan Mehmet Ali Alabora’nın babası Mustafa Alabora eski tüfek çıktı. THKO-C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıp 8 yıl hapis cezasına çarptırılan 1968 kuşağı temsilcisi Mustafa Alabora’nın üç yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Sağmacılar, Mamak, Selimiye ve Metris cezaevlerinde kalan Mustafa Alabora, daha sonra 1974 yılında çıkan af ile tahliye oldu. Komünizm propagandası kapsamında bulunan 141. madde sebebiyle 8 yıl hapis cezası alan Alabora’nın terör örgütü üyelerine silah, peruk ve para temin ettiği öğrenildi. Alabora, daha sonra yaptığı açıklamalarında arkadaşlarına kendi imkânları ile yardımda bulunduğunu itiraf etmişti.

İstanbul Şişli’de doğup büyüyen Mustafa Alabora, Talatpaşa Ortaokulu’nu bitirdikten sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1968-1969 yıllarında Halk Oyuncuları’nda oynadıktan sonra, Vasıf Öngören, Halil Ergün ve Erdoğan Akduman’la Ankara Birliği Sahnesi’ni kurdu. 1972 yılında siyasi tutuklu olarak 3 yıl cezaevinde kaldı. Kent Oyuncuları, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi tiyatrolarda pek çok rolde oynadı. Uzun yıllar MSM - Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve tiyatro bölüm başkanlığını sürdürdü.

Aralarında Mustafa Alabora’nın da olduğu sözde birtakım sanatçılar yayınladıkları bildiri ile ‘kaygılı’ olduklarını öne sürdüler. Eylemcileri körükleyerek kenara çekilen oğlu Mehmet Ali Alabora değilmiş gibi açıklamaya imza atan Mustafa Alabora, sanatçıların değersizleştirilip hedef gösterildiğini, itibarsızlaştırılıp suçlanarak baskı altına alınacağın öne sürdü."