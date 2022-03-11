Yeni Akit, "iptal edilen" motorin zammı üzerinden muhalif medyayı hedef aldı: Yalan pompacılarına suçüstü

Yeni Akit gazetesi, birbiri ardına gelen akaryakıt zamların ardından "iptal edilen" son zammı ve vatandaşların istasyonlarda oluşturduğu uzun kuyrukları haberleştiren muhalif medyaya hedef aldı. Akit “Yalan pompacılarına suçüstü” manşetiyle çıktığı bugünkü sayısında, “Yokluk ve kıtlık tiyatrosuyla dört koldan saldıran kaos baronları yakayı ele verdi” diye yazdı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorine yapılan son zammın iptal edildiğini duyurmuştu. Akit gazetesi bugünkü manşetinde motorine zam geldiğine ilişkin haber yapan Birgün ve Yeni Asya gazetelerini hedef aldı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu gıda, enerji ve sağlık alanında seçmenle iktidarın arasını açmak için dört koldan saldıran kaos baronlarının oluşturmak istediği suni yokluk ve kıtlık tiyatrosu ellerinde patladı. Fondaş medyanın iki uzantısı sol faşist Birgün ile FETÖ iftiralarını yayan Yeni Asya “Gece zam yapıldı, benzin istasyonlarında kuyruk oluştu” yalanını atarak yapılmayan zam ve olmayan kuyruklar üzerinden açıkça algı operasyonu yaptı.”

TIKLAYIN - EPGİS duyurdu: Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi