Yeni Akit iddiası: İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika gibi ülkeler başkanlık sistemine geçmek için tasarılar hazırlıyor

Yeni Akit gazetesi, Avrupa'nın parlamenter sistemde kurtulmanın yollarını aradığını öne sürdü. Manşetten servis edilen haberde, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin parlamenter sistemin handikaplarından kurtulmak istediği ya da başkanlık sistemine geçmek için tasarılar hazırladığı iddia edildi.

Yeni Akit, "Batı'nın kâbusu Zillet'in umudu" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ortaklığındaki zillet ittifakı, Türkiye'yi yeniden koalisyon hükümetleri ortaklığına sürüklemek için kirli bir siyaset anlayışı yürütürken, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin parlamenter sistemin handikaplarından kurtulmak için ya yasa değişikliklerine gittiği ya da başkanlık sistemine geçmek için tasarılar hazırladığı ortaya çıktı" iddiasında bulunuldu.

Muhalefetin parlamenter sisteme geçiş çalışmaları konusunda TBMM'de toplandığı hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi :

"İngiltere'de muhtemel koalisyon krizlerinin önüne geçmek için 2011 yılında 'Sabit Yasama Dönemi' yasası kabul edildi. Hükümetinin feshini zorlaştıran yasa, hükümet kurulamadığı takdirde 14 gün içinde seçim kararı alınmasını öngörüyor. Fransa ise parlamenter sistemin neden olduğu krizleri aşmak için 1962 yılında yarı başkanlık modeline geçti. Bu yöntem de krizleri gideremeyince, Cumhurbaşkanı Hollande döneminde 'Tam Başkanlık' sistemine geçmek için tasarı hazırlandı.

İtalya'da siyasal istikrarsızlığı aşmak için 2015 yılında koalisyon hükümetlerini imkansız hale getiren bir seçim yasası yapıldı. Bu değişiklikle ilk turda hiçbir partinin yüzde 40'ın üzerinde oy alamaması durumunda ikinci tur seçimlerin yapılması zorunluluğu getirildi. Belçika ve İspanya'nın da parlamenter sistemin neden olduğu siyasal krizleri aşmak için yasal değişikliğe hazırlandığı ve yeni formüller aradığı bildirildi."