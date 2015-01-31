Yeni Akit: Gülen, 2007'de Baykal'ı Çankaya'ya aday göstermesi için haber gönderdi, Erdoğan kabul etmedi

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir Gülen cemaati mensubunun dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la görüşerek Çankaya Köşkü için eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ismini önerdiğini yazdı. İddiaya göre, cemaat mensubu Erdoğan'a "Hocaefendi; Deniz Baykal Cumhurbaşkanı, Tayyip Erdoğan Başbakan formülünün Türkiye için çok yararlı olacağını söylüyor" dedi. Karakaya’ya göre Erdoğan, Gülen cemaati mensubuna “Hocaefendi’ye saygım var ama biz, böyle bir Hükümet olmayız” yanıtını verdi.

Karakaya, iddiasını şu sözlerle köşesine taşıdı:

“Olayın bire bir tanığı” bir arkadaşım; “Abdullah Gül’ün Başbakanlığı devredeceği günler”de, o zaman “Cemaat” diye bildiğimiz “Paralel’in İmam’larından biri”nin kendisine telefon ettiğini ve “Ne olur, Tayyip Bey’den bize bir randevu al” dediğini söyledi ve gerisini şöyle anlattı:

“Tabiî, o zamanlar

Paralel-Maralel yok!..

Aldım randevuyu, gittik Tayyip Bey’e... Ben içeri girmedim...

Onlar, Tayyip Bey’le baş başa görüştü!..

Adı, M.Ö. idi!..

M.Ö. bir süre sonra dışarı çıktı!..

Ama, ne çıkış!.. Yüzü al al, mor mor idi!..

Sanki “Tayyip Erdoğan’la görüşmeden çıkmış” bir insan değil, “müdürün odasından fırça yiyerek çıkmış memur” gibiydi!..

Sordum, “Ne oldu?”

Dedi ki;

“Bu adamın kafası hiç çalışmıyor!.. Tayyip Bey’e dedim ki; 27 Nisan 2007’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı aday gösterin!.. Siz de Başbakan olarak göreve devam edin! Hocaefendi’nin tavsiyesi de böyle!..

Hocaefendi; Deniz Baykal Cumhurbaşkanı, Tayyip Erdoğan Başbakan formülünün Türkiye için çok yararlı olacağını söylüyor.

Eğer kabul ederseniz, bu güzel haberi hemen bildireyim Hocaefendi’ye!”

Sordum kendisine;

“Eee, Tayyip Bey ne dedi?”

Tayyip Bey demiş ki;

“Hocaefendi’ye saygım var ama biz, böyle bir Hükümet olmayız!”

Meğer, “yüzünün al al, mor mor olması” bu yüzdenmiş!..