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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni’nin cenazesi kaldırıldı

Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü

31 Mayıs 2017 00:02

İstanbul Başakşehir'de, kızının evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi çalışanları ile gazeteci Demirel'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Taziyeleri Kadir Demirel'in babası Ahmet, oğlu Mehmet Fatih Demirel kabul etti.

Demirel'in cenaze namazını Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu kıldırdı. Cenaze duasını İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz yaptı.

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