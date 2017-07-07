Yeni Akit Genel Yayın Yönetmenini öldüren Cemil Karanfil'in eşi konuştu: Sevgilisi olduğunu öğrendim

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i 29 Mayıs 2017 akşamı Başakşehir’deki evinde bıçaklayarak öldüren Cemil Yavuz Karanfil’in ağır yaraladığı eşi Esma Karanfil, polis ifadesinde kocasının kendisini bir kadınla aldattığını söyledi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, cinayetten sonra Bayrampaşa’daki işyerine otomobiliyle gelen Cemil Yavuz Karanfil, olayda kullandığı avcı bıçağını otomobilin içine bırakmış, motorsikletiyle Sapanca’ya kaçtığı belirlenmişti.

Cemil Yavuz Karanfil, tüm aramalara rağmen bulunamazken, hastaneden taburcu olan eşi Esma Karanfil’in ifadesi alındı.

Esma Karanfil, “Son yıllarda işleri iyiydi, iyi para kazanıyordu. Sevgili edindiğini öğrendim. Şiddetle karşı çıktım. Bu nedenle olaydan 3 ay önce aramızda tartışma çıktı. Beni dövdü. Ben de evden ayrıldım. Mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdım” dedi.

“Çocuklarım için eve döndüm"

Esma Karanfil, aralarını düzeltmek için aracı olanlar ve çocukları nedeniyle yeniden eve dönmeye karar verdiğini belirtti. Karanfil şunları söyledi: “Eve döndüğümde ikinci bir cep telefonu kullandığını farkettim. Bu telefonla sevgilisiyle görüşmeye devam ettiğini öğrendim. Buna tepki gösterdim. Oralı olmadı. Bu nedenle aramızda tartışmalar yaşanıyordu. Ben ayrılmak istiyordum, kabul etmiyordu. Aldattığı için tepki gösterdiğimde de beni dövüyordu.

"Kocaman bir bıçakla geri döndü"

Olay günü, yaşadığım sorunu ablamla mesajlaşırken eşim fark etti.'Babanı ve ablanı çağır konuşalım' dedi. Babam geldi. Ablam gelemedi. Babamla bu sorunu konuşurlarken tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kısa süreli odadan ayrıldı. Geri döndüğünde elinde kocaman bir bıçak vardı. Babama saldırdı. Bıçağı peş peşe saplıyordu. Babamı kurtarmak için hamle yaptım. Bu kez bana yöneldi ve bıçağı bana salladı. Babam aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben de yere yığıldım."