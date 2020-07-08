Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: İyi Partililer sinirlerine hâkim olmak için, topluca bir psikologa gitsin

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun çoklu baro tartışmasına karşı çıktığını hatırlatarak, "Belki de uç yanlışlar örneklendirmesi ile, tartışmanın bel kemiğine de dikkat çekeceğine sinirinden midir, Çaresizliğinden midir? Tüm İP’lilerdeki psikolojik buhrandan mıdır? İyi Partililer sinirlerine hâkim olmak için, topluca bir psikologa gitsin" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Şimdi 'çoklu baro' tartışmasında, İP’li Yavuz Bey de, düzenlemeye karşı çıkıyor.Ne diyor, onu da aktarayım. Sözü, şu mealde: 'Oldu olacak, baro başkanlarını da Cumhurbaşkanı atasın! Çok esprilisin Yavuz Bey... Allah’ın ayetlerine 'Nefret söylemi' diyen baro başkanlarına dolaylı destek vereceğine, 'Hayır bu iş böyle gitmez.. Cumhurbaşkanı’nın baro başkanlarını atması ne kadar yanlış ise, baro başkanlarının nefret söylemi de o kadar yanlıştır' diyeceğine.. Belki de uç yanlışlar örneklendirmesi ile, tartışmanın bel kemiğine de dikkat çekeceğine..Sinirinden midir. Çaresizliğinden midir? Tüm İP’lilerdeki psikolojik buhrandan mıdır? Eşcinselleri savunan baro başkanları ile saf tutup.. PKK’lılara övgüler düzen baro başkanları ile saf tutup.. AK Parti’ye laf yetiştirmeye çalışıyor.." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Bu dakikadan sonra iP’liler sinirlerine hâkim olmak için, topluca bir psikologa gitsinler... İsmail Ok ismi üzerinden gündeme gelmişti zaten, böyle bir psikolog ziyareti.O istifa etti, kendisini kurtardı.. Darısı, İP içinde kalan, diğer isimlere.." ifadesini kullandı.

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