Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: Darbe yapılırsa, neler yapacağını açıklayanlar hedefe oturtuluyor

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, darbe tartışmalarına ilişkin, "Son günlerin moda tartışması, 'darbe' tehditleri ile başladı. Sonrasında, 'Darbe olursa, neler yaşanır' üzerinden devam ediyor. Tartışmayı başlatanlar 'darbe' imasında bulunanlar. Tayyip Erdoğan’ın, seçimle veya seçim dışı bir şekilde (nasıl olacak ise) devrileceğini öne sürenler. Ama dayak atılmaya çalışılanlar, 'Darbe olursa, biz neler yaparız' diyenler darbe tehdidi yapanlar gözlerden kaçırılıp darbe yapılırsa, neler yapacağını açıklayanlar hedefe oturtuluyor" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Oysa niyetimiz halis ise. Ülke için karanlık planlarımız yok ise. 'Bir daha deneseler, başka türlü Tayyip Erdoğan’ı devirme ihtimalimiz yok' düşüncesinde değillerse... Tartışmayı bir çırpıda bitirmek basit: 'Darbe yapılmasını isteyen alçaktır. Darbe yapılmaya kalkışılırsa, o darbecilere ölümüne karşı koymayan da alçaktır. Dolayısı ile darbe yapılmaması noktasında hemfikir isek. Darbe olursa bunu yaparım, bunu yaparım diyenlerin sözleri de abestir!' Bu denilmiyorsa, Ben de soruyorum: 'Sizin darbe yapmaya niyetiniz mi var? Niyetiniz mi var ki, ‘darbe olursa’ diye başlayan cümleler sonrasında gelen hatırlatmalar için, tartışmaya giriyorsunuz?' Darbe yapmazsanız. Darbecilere destek vermezseniz, kimsenin de, doğru veya yanlış. Size yönelik bir cümlesi olmayacak demektir. Ama siz şunu düşünüyorsanız. 'Biz alttan alta darbe söylemini gündeme getirelim. Ortamı hazırlayalım. Seçim dışı bir usulle de, iktidarın gitme ihtimalini dillendirelim.. Sonra yavaş yavaş... ‘Genç subaylar rahatsız’ manşetlerini attıralım. Sonrasında, bir adım geri atıyormuş gibi yapıp, ‘Bu sefer silahsız kuvvetler halletsin’ söylemi ile seçimle iş başına gelenlere son fırsatları verdiğimiz tehdidini yapalım. İnsanlar gölgelerinden korkar haline gelince.. Varsa ‘Darbe olursa, sokağa çıkarız’ diyebilecek aslan.. Hesabını görürüz' Bunu düşünüyorsanız. Kusura bakmayın.. Bu uyanıklığa, hukuk da izin vermez, vicdanlar da izin vermez. Bu ülkenin dürüst ve vatanperver insanları da izin vermez" ifadesini kullandı.

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