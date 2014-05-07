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Yeni Akit: Fethullah Gülen'in akıl hocası homo çıktı

Hasan Karakaya: Gülen'in 'akıl hocası'nın bir 'homo' olması, sizce de ilginç değil mi?

07 Mayıs 2014 14:23

Yeni Akit’in Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, gazetesinin Fethullah Gülen’in FBI ile işbirliği yaptığı iddialarıyla ilgili manşetini bugünkü köşesine taşıdı.

Fethullah Gülen’in ortaya çıkan bir görüntüde kullandığı “teknik nakavt” tabirini FBI ajanı John Edgar Hoover’dan aldığı öne sürülen haberdeki iddiaları hatırlatan Hasan Karakaya, Hoover’ın gay olduğunu iddia etti.

Karakaya, “Gülen’in ‘akıl hocasının bir  ‘homo’ olması, sizce de ilginç değil mi?” diye sordu.

Hasan Karakaya’nın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (7 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan  “Bir işadamının kâbus dolu günleri... Ve Gülen’in “teknik nakavt” talimatı!” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Bir işadamının kâbus dolu günleri... Ve Gülen’in ‘teknik nakavt’ talimatı!’

Fetullah Gülen’in akıl hocası bir “homo” imiş!

Bugünkü 1. sayfamızda, “Fetullah Gülen’in akıl hocasının FBI Ajanı John Edgar Hoover olduğunu” manşete çektik...

Peki, “Gülen’in akıl hocası John Edgar Hoover” nasıl bir adamdır?.. Ertuğrul Özkök, 18 Kasım 2011 tarihli Hürriyet’teki yazısında Hoover’i şöyle anlatıyor:

 “O adam, seçilmiş başkanlardan, en güçlülerden bile güçlüydü... Çünkü o adam, tam 48 yıl, yani yarım asır boyunca, Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün şöhretli insanları, siyasetçileri, aktörleri, işadamlarını dinledi... Onların telefon konuşmalarını dinledi, kayda aldı, sakladı... Ve gerektiği anda, hiç tereddüt etmeden kullandı... Başkanların karılarını bile dinledi. (...) Şimdi bütün Amerika onun hakkında yapılan, J. Edgar filmini seyrediyor. (...) Ben bilmiyordum, bu film dolayısıyla çıkan yazılardan öğrendim. Hoover, gay’miş.

Hollywood Reporter dergisinde çıkan yazıda, gay olduğu ile ilgili iddiaların yanına parantez açıp, ‘muhtemelen’ diye yazma ihtiyacı duymuşlar.

Böyle yazmışlar ama, filme, partneri olduğu söylenen bir erkekle yaptığı bilek güreşinden sonra, dudak dudağa öpüşme sahnesi eklemeyi de unutmamışlar. (...) Ayrıca bir başka sahnede de annesinin elbiselerini giymiş halde görünüyormuş.”

Gülen’in “akıl hocası”nın bir “homo” olması, sizce de ilginç değil mi?..

 

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