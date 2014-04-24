Yeni Akit, Erdoğan'ın 1915 mesajını es geçti; 'Soykırım masalı' manşeti attı

Yeni Akit gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ermeni katliamı ile sonuçlanan 1915 olaylarına ilişkin Başbakanlık'tan yayımlanan taziye mesajına yer vermedi. Gazete bugünkü nüshasında manşetine "Soykırım masalı" başlığını taşıyarak, "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için ortaya atılan ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ iddialarının 99. yılına girilirken, uzmanlar, tarihçiler ve o döneme şahit Batılılar, iddiaların mesnetsiz ve masaldan ibaret olduğunu belirtiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yeni Akit'te yer alan haber şöyle:

Dünyanın süper güçlerinin gözlerini Osmanlı topraklarına diktikleri bir dönemde Osmanlı yönetiminin çıkardığı ‘Tehcir Kanunu’nun 99’uncu yıldönümü… Ermeni diasporası, bugün Amerikan Başkanı Barack Obama’nın Amerikan Kongresi’nde yapacağı konuşmaya kitlenirken, tarihi gerçekler ise dünyadaki İslam düşmanı lobinin gizlemeleri sebebiyle perde arkasında kalıyor. ‘Tehcir Kanunu’nun 99’uncu yıldönümünde Akit’e konuşan tarihçi-yazar Süleyman Kocabaş, bir asır önce yaşananların katliam olmadığı, aksine Osmanlı vatandaşlarının kendisini savunmasının söz konusu olduğunu söyledi.

'Kanlı olayları Müslümanlar değil Eermeniler başlattı'

Rusya’nın bağımsızlık vaadlerine aldanarak Osmanlı’yı arkadan vuran Ermenilerin, bugün ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali dünya gündemini velveleye verdiğini kaydeden Kocabaş, “Biz tarihçiler, Ermeni meselesinde Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki ihtilafı ele aldığımızda ‘Tarih mahkemesi salonunda’ son karar okunurken, ‘Suçlu ayağa kalk’ denildiğinde kalkması gerekenin Ermeniler olduğunu görüyoruz. Çünkü, belgelerin varlığı kendisini apaçık ortaya koyuyor ki, ‘kanlı olayları’ ilk başlatanlar Müslümanlar değil, Ermeni Komitacılar olmuştur. Müslümanlar, bu saldırılar karşısında ölmemek için öldürmüşler, kendi yurtlarını ve yuvalarını Ermeni azınlığına kaptırmamak için Ermenileri sürmüşlerdir” dedi.

Ermenilerin ideallerini ‘Yahudisiz Filistin topraklarında Yahudi devleti kurmak’ fikrine benzeten Kocabaş, “Ermeni meselesi de Siyonizm’le aynı anda kendisini gösteren bir vatan bölücü cereyandır” diye konuştu. Yaşananların bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak abartıldığını belirten Kocabaş, “Ortada bir soykırım yok. Soykırım dediğimiz şey sistematik ve devlet desteğiyle yapılır. Ermeni olaylarında elinde silah olan çeteleşmiş Ermenileri görüyoruz ve burada mukatele var. Ortada soykırım değil, Ermeni masalı var” değerlendirmesinde bulundu.

'Yunanlılar ve Bulgarlar, Müslümanlar için ne yaptı?'

Türkiye’deki bazı kesimlerin Ermeni avukatlığına soyunmalarının kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kocabaş, Türkiye’deki yöneticilerin küreselleşmenin etkisinde kalarak, “Ermeniler ve Rumlar isterlerse Anadolu’ya dönebilirler. Ellerinde belgeleri varsa emlaklarını geri alabilirler” deme hakkının olmadığını belirterek, “Hiçbir Bulgar ve Yunanlı yönetici kalkıp da ‘Türkler Yunanistan’a ve Bulgaristan’a dönsünler, taşınmazlarını alsınlar” demez. Üstelik, Bulgaristan’daki 500 bin civarındaki Müslüman –Türk bugün bile ‘diken’ üstünde ve ‘baskı’ altında yaşamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

'Abdülhamid destansı bir mücadele verdi'

Ermeni olaylarının 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra başladığına dikkat çeken Kocabaş, Ermenilerin kendilerinden önce ayaklanan Bulgarları taklit ettiklerini belirterek, buna karşı Sultan II. Abdülhamid’in bu isyanlar karşısında destansı bir mücadele verdiğini söyledi. Tarihçi-yazar Süleyman Kocabaş, “1890’lı yıllarda Doğu Anadolu’da Ermeni Komitacıları şiddet olaylarını başlatınca, Sultan II. Abdülhamid, bu Ermeni terörünü ezme kararlılığını gösterdi. Bunun için bölgede ‘Hamidiye Alayları’nı kurdu. 10 Ekim 1896’da İngiliz casusu Prof. Arminus Vambery’e Sultan şunları söyledi: ‘Avrupa bizden Sırbistan, Yunanistan ve Romanya’yı almakla kollarımızı, Mısır’ı almakla ayaklarımızı kesti. Doğu Anadolu’yu almakla bağrımızı deşmek istiyorlar. İnsan, kolsuz ve bacaksız yaşar ama, bağrı deşik yaşayamaz. Büyük Devletlerin ve Ermenilerin haksız isteklerini yerine getirmektense ölümü tercih ederim.’ Gerçekten de Ermeniler, Sultan II. Abdülhamid’i 5 Temmuz 1905 suikastı ile öldürmek istediler. Patlayan bombalar sırasında Sultan ‘şans eseri’ kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesinin "Soykırım masalı" başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2014) manşeti şöyle: