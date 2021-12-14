Yeni Akit’e göre zamların sebebi “gıda teröristleri”

Yeni Akit gazetesi, “Gıda teröristleri işte böyle çalışıyor” manşetiyle çıktı. “Fiyat artışlarını köpürtüp, indirimleri ise milletten gizliyorlar” denilen haberde, “kur operasyonlarını ve seçim yaygaralarını fırsat bilerek AKP ile orta ve alt gelirli seçmenini birbirine düşürmeyi amaçlayan gıda teröristlerinin, muhalefet ve fondaş medya ile işbirliği yaparak yıl içindeki suni zamları köpürtüp, fiyatların normale dönmesini ise gizlediği” ileri sürüldü.

2018-2021 yılları arasında özellikle yağ, peynir, zeytin, süt, yumurta, domates, patates, soğan, yoğurt gibi gıda ürünlerinde 63 defaya varan artışlar yapıldığı belirtilen haberde, söz konusu zamları yapanların fiyat spekülatörleri olduğu ifade edildi. Bu fiyat spekülatörlerinin “piyasada ‘zam furyası’ algısı oluşturup, fiyatlardaki düşüşleri ise görmezden geldiği” iddia edildi.

Ete 3 yılda 63 zam, 45 indirim yapıldığı belirtilen haberde şöyle denildi:

“Kırmızı ette büyük oranda zam-indirim furyası yaşandı. Yemeklik dana kuşbaşının kilogram fiyatı 2018-21 yılları arasında 108 defa etiket değiştirdi. Bunlardan 63’ü zam, 45’i indirim yönünde oldu. 2018’de yıl başı ve yıl sonu fiyatı sabit kalan kuşbaşına 2019’da %11, 2020’de %20, 2021’de %33 zam yapılarak kilo fiyatı 92,95 TL’ye kadar yükseldi.”

Öte yandan söz konusu haberde verilen zam tablosunda patates spekülatörlerinin ürünün etiket fiyatı ile 150 defa oynadığı ancak ürünün şimdi 2019 fiyatının altında olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca yumurtanın da 3 yılda 38 defa “etiket oyununa maruz kaldığı” ifade edilerek, “zam algısı için kullanıldığı” söylendi.

Yeni Akit’in manşeti şöyle: