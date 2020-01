Yeni Akit: Çevik Bir Somali'de Haçlıları komuta etti, yaraları Erdoğan sarıyor

Yeni Akit gazetesinde yer alan bir haberde, 28 Şubat davası kapsamında 1 yıldan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çevik Bir’in, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı olarak Somali’de olduğu dönemde ülkenin en önemli adamlarını öldürüp, halka zulmettiği” öne sürüldü.

Haberde, “Çevik Bir’in Somali’de açtığı yaralar, Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye devletinin ve Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla aşıldı. Erdoğan’ın kalkınmaya öncülük eden tutumuyla Türkiye’ye adeta hayran olan Somali halkı, haçlılara komuta eden ve Somali’de adeta terör estiren Çevik Bir’i ise halen unutamıyor” denildi.

Yeni Akit gazetesinin bugünkü (27 Nisan 2014) yayımlanan, “Somali’de iki Türk farkı” başlıklı haber şöyle:

Somali halkı, iki buçuk yıl önce başkent Mogadişu’ya yaptığı ziyaretle ülkeyi adeta yeniden dünya ile barıştıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı sevgi ve coşku ile anarken, BM Barış Gücü Komutanı olarak Somali’de bulunduğu dönemde adeta terör estiren Çevik Bir’i ise halen unutamıyor.

Çevik Bir'in tahribatı yeni yeni aşılıyor

90’lı yıllarda Somali’de iç çatışmaların ortaya çıkmasının ardından Türkiye’den Çevik Bir’i talep ederek Somali’ye Barış Gücü Komutanı olarak gönderen Birleşmiş Milletler’in orada şiddeti körükleyen tutumu ve Çevik Bir’in kişisel hataları sebebiyle toplumda oluşan yaralar Türkiye’nin ve sivil toplum kuruluşlarının Somali’deki kalkınmaya öncülük eden adımlarıyla aşılıyor. 90’lı yıllar boyunca emperyalistlerin ülkedeki iç savaşı körüklediği yıllarda darbeci orgeneral Çevik Bir’in başında olduğu BM de Müslüman halka yönelik çeşitli zulümlerle gündeme gelmişti. Türkiye’ye yönelik yaklaşımlarını Akit’e anlatan Somalili siyasetçi ve uzmanlar Türkiye’de sivil siyasete darbe vuran Çevik Bir’in, Somali’de de Müslüman halka en büyük darbeyi vuran isim olduğunu ifade ettiler.

Yakın zamana kadar açlıkla pençeleşen Somali’nin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan ile yeniden kendisi ile barıştığını belirten eski Somali Parlamentosu Başkanı Ali Ahmed Hafız, “Başbakanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın buraya gelmesi bizleri çok mutlu etti ve sevindirdi. Erdoğan’ın buraya gelmesiyle yeni bir kalkınma hamlesi yakaladık. Öncesinde Türkiye bizim için Müslüman olsa da sıradan bir ülke idi. Şimdi ise, abimiz, kardeşimiz, dostumuz kısacası herşeyimiz. Türkiye’yi çocuklarımızdan dedelerimize kadar herkes çok seviyor” dedi.

Çevik Bir kafirlerle hareket etti

Eğitimini Yemen’de tamamlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Muhammed Esed ise “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Somali’ye geldiğinde ben Yemen’de El-Cezire televizyonunu izliyordum. ‘Tamam’, ‘Artık kaderimiz değişiyor’ deyip ağladığımı hatırlıyorum. Bizim için adeta bir devrimdi. Tayyip Erdoğan yeni bir sömürgeci mi kuşkusu yaşamadık. Çünkü Erdoğan’ın Şam’daki, Kahire’deki yankısını anlamıştık. Şahsen benim onda kuşkum olmadı. Ama şu çok önemli… Çevik Bir gelmişti buraya, o dönem çocuktum. Ama Çevik Bir’in buradaki zulümlerini bilenler biliyor. Çevik Bir kâfirlerle birlikte hareket etti. 1993 yılında emperyalistlerin desteğiyle burada kan gövdeyi götürdü. Çevik Bir de bu emperyalistlerin başındaki adamdı. Çevik Bir Türk idi ve Türkler bizim aklımızda bu şekilde yer etti. Biz bir de haritadan bilirdik Türkiye’yi… Ancak 2011’de Tayyip Erdoğan gelince Türk milletini yeniden öğrendik. Türk insanının ne kadar hayırsever bir millet olduğunu 2011’den sonra an be an gözlemledik” ifadelerini kullandı.

‘İnsanlığın haysiyeti için buradayız’

18 Ağustos 2011’de Somali’ye dünya üzerinde 20 yıl sonra Başbakanlık düzeyinde ilk kez ziyaret gerçekleştirerek adeta bu ülkeyi yeniden dünyaya açan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “İnsanlığın haysiyeti için buradayız” şeklindeki sözleri değişimin adeta mottosu oldu. Ülkenin değişiminde Türkiye’nin devlet olarak yaptığı yatırımlarının yanısıra İHH, Deniz Feneri, Yardımeli gibi derneklerin yardımları da büyük rol oynadı.

Her zaman ve her yerde İsrailci

Türkiye’de İsrail çıkarları için gerçekleştirilen 28 Şubat post-modern darbesinin en kudretli paşalarından olan Çevik Bir, 12 Temmuz 1993 tarihinde ‘toplantı baskını’ olarak tarihe geçen baskını gerçekleştiren isim olarak biliniyor. Somali’nin Daroot, Hawey, Brxanwen, Dirr gibi önemli kabilelerinin ileri gelenleri ve din adamları General Aidid diktasından nasıl kurtulacaklarına ve ülkede düzeni tesis edip batı boyunduruğundan çıkma çözümlerini tartışmak için bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının yapıldığı eve BM güçleri tarafından tam 16 adet TOW tanksavar füzesi ve yüzlerce makinalı top mermisi atıldı. Saldırının sonucunda halk tarafından saygı duyulan 100’e yakın insan hayatını kaybetti. Toplantıda ölenler ayrıca İsrail karşıtlığıyla bilinen isimlerdi… Bu saldırıyı planlayan ve uygulamaya koyan isimler ise, Çevik Bir ve yardımcısı General Thomas Montgomery idi. Saldırıda akil adamlarını kaybeden Somalililerin geleceğe olan bakışı değişti.