Yeni Akit çalışanı CHP’lilerin bıraktığı Sivas Katliamı çelengini parçaladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na üye 25 kişili grup, Yeni Akit Gazetesi'nin Sivas Katliamı ile ilgili haberlerini protesto etti. Bırakılan siyah çelenk gazetenin bir çalışanı tarafından alınarak, parçalandı.

Dilhun Gençdal ve Timur Tarlığ'ın Radikalde yer alan haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanlığı’na üye 25 kişili grup, Yeni Akit Gazetesi’nin Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin kurşunlarak öldürüldüğüne yönelik bir kaç gündür yayınladığı haberlere ilişkin protesto gösterisi düzenledi. CHP ’liler basın açıklaması için gazetenin künyesindeki adresi tercih ederken, çalışanlar ise gazetenin adresinin farklı olduğunu ve açıklamanın yapıldığı yerin matbaa olduğunu iddia etti.

‘Aklamaya çalışanlara karşı mücadele edeceğiz’

"Sivas’ın ışığı sönmeyecek" yazılı pankartla gelen CHP ’liler, sloganlar attı. Grup üyeleri ellerindeki "Sivas katilleri ve işbirlikçilerini kınıyoruz" yazılı siyah çelengi önce kapıya bırakmak istediler, ancak gazete çalışanlarının yolun karşısında toplanarak tepki göstermesi üzerine park halindeki bir arabanın kapısına bıraktılar. Daha sonra grup adına açıklamayı okuyan CHP eski Milletvekili Çetin Soysal, "Eldeki bütün veriler, bilgiler, adli tıp raporları, taraflı-tarafsız tanıklar, Madımak’ın yakılması esnasında çekilen fotoğraflar, kamera görüntüleri ortadayken, Madımak yangınını başlatan ve körükleyenler, 35 canın yanmasına neden olanların katliamını kanıtlayan bütün belgeler ortadayken, olayın mağdurlarının birbirlerini vurdu iddiasının ortaya atılması büyük bir aymazlıktır. Ve bizler 2 Temmuz 1993 Madımak’ı asla unutmayacağız. Bu katliamı aklamaya çalışanlara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Madımak’ı yakan, yaktıran ve zaman aşımına uğratan, yakanları tahrik eden, ona destek veren, bu büyük hain saldırıyı masumlaştırmaya çalışan ırkçı gazeteyi protesto ediyoruz" diye konuştu.

‘37 kişi yanarak can vermedi’

Gazete önünde toplananlar, Soysal’ın açıklaması sırasında gruba doğru bağırarak tepki gösterince Yeni Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve polis tarafından sakinleştirildi. CHP ’lilerin açıklamanın ardından alkışlarla dağılması üzerine, arabanın yanına bırakılan siyah çelenk gazetenin bir çalışanı tarafından alınarak, parçalandı. CHP ’liler, ayrılınca bu defa da Mustafa Karahasanoğlu bir açıklama yaptı. Karahasanoğlu, "Akit Gazetesi’ni protestoya gelen arkadaşlar, gazetenin adresini bile bilmeyecek kadar meseleden habersiz, ciddiyetsiz arkadaşlar. Çünkü burası gazetenin adresi değil, burası sadece o gazetenin basıldığı bir matbaa. Akit Gazetesi’nin yapmış olduğu haber, Sivas’ta 19 senedir, 37 can yandı diyorlar. Ben şerefimi ortaya koyarak diyorum ki, oradaki 37 kişi yanarak can vermedi. Bunlardan bir bölümü kurşunlanarak öldü. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz hakikatin ortaya çıkmasıdır. Gerçekten orada insanlar yanmışsa, otopsi yapılsın diyoruz, bu gerçek ortaya çıksın. Ama yanmadı da kurşunla vurulduysa bunları kurşunla vuran kimdir, o ortaya çıksın diyoruz. Bundan niye gocunuyorlar? Çünkü biliyorlar ki, kendi ağababaları kurşunlayanlar arasında ortaya çıkacak" dedi.