Yeni Akit, Aydın Doğan ve torununa toplam 90 bin TL tazminat ödeyecek

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, iki ayrı davada Aydın Doğan ve torunu Aydın Doğan Yalçındağ’a toplam 90 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildiklerini yazdı.

Yargının bağımsızlığını ve iktidarın gücünden nemalanmadıklarını aldıkları tazminat cezaları ile çürütmeye çalışan Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın akit.com.tr’ye iki dava açtığını birinde torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ın da davacı olduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın medyadan çekilmeden önce Hürriyet ve Posta’nın internet sitesinde yayınlanan kadınlara yönelik haberi akit.com.tr’de “eleştirdikleri” için haklarında açılan ve 5 Ekim’de görülen duruşmada, iş insanına 30 bin TL tazminat cezası ödemeye mahkûm olduklarını ifade etti.

Blu TV’de yayınlanan filmleri “Dede ve torun” ilişkisini belirtilerek yaptıkları haber nedeniyle haklarında açılan davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında ise Aydın Doğan’ın 40 bin TL, torun Yalçındağ’ın ise 20 bin TL tazminat kazandığını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ülkede yargı, Erdoğan’ın iki dudağı arasında” mı?

Akit de Erdoğan’ı haklı-haksız her zaman savunan ve bu yüzden de iktidarın nimetlerinden haksız yere yararlanan bir medya organı mı?”

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