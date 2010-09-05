T24 LogoT24 Logo
Gündem

YENİ ADLİ YIL YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

05 Eylül 2010 12:37

-YENİ ADLİ YIL YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Adli ve idari yargıda yeni adli yıl yarın başlıyor. Adli yılın başlaması dolayısıyla yarın Yargıtay'da tören düzenlenecek. Törende, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 2010-2011 adli yıl açılış konuşması yapacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar da törende konuşacak. Yargıtay Başkanı Gerçeker, Yargıtay üyeleri, hakim ve savcılarla öğleden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Yargıtay'da düzenlenecek ayrı bir törenle yıl içinde emekli olan Yargıtay mensuplarına onur belgesi ve plaket verilecek. Yargıtay Başkanı Gerçeker, akşam da TBMM'de kokteyl verecek. Adli ve idari yargıda adli tatil, 1 Ağustosta başlamıştı. Bu süre içinde adliyelerde terör ve organize suçlara bakmakla görevli özel yetkili ağır ceza mahkemeleriyle diğer nöbetçi mahkemeler, Danıştay ve Yargıtay'da ise nöbetçi heyetler görev yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24