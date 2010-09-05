-YENİ ADLİ YIL YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Adli ve idari yargıda yeni adli yıl yarın başlıyor. Adli yılın başlaması dolayısıyla yarın Yargıtay'da tören düzenlenecek. Törende, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 2010-2011 adli yıl açılış konuşması yapacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar da törende konuşacak. Yargıtay Başkanı Gerçeker, Yargıtay üyeleri, hakim ve savcılarla öğleden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Yargıtay'da düzenlenecek ayrı bir törenle yıl içinde emekli olan Yargıtay mensuplarına onur belgesi ve plaket verilecek. Yargıtay Başkanı Gerçeker, akşam da TBMM'de kokteyl verecek. Adli ve idari yargıda adli tatil, 1 Ağustosta başlamıştı. Bu süre içinde adliyelerde terör ve organize suçlara bakmakla görevli özel yetkili ağır ceza mahkemeleriyle diğer nöbetçi mahkemeler, Danıştay ve Yargıtay'da ise nöbetçi heyetler görev yaptı.