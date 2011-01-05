-YENİ ABD KONGRESİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 05.01.2011 - ABD'de önceki ay düzenlenen ara seçimlerden sonra oluşan yeni Kongre, bugün görevine başlıyor. Seçimlerde, gerek halkın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara olan tepkisi gerekse muhafazakar Çay Partisi hareketinin de desteğiyle önemli bir başarıya imza atan Cumhuriyetçiler, Kongre'deki ağırlıklarını büyük ölçüde artırdı. Seçim sonrası oluşan tabloya göre, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk parti konumunu Demokratların elinden alan Cumhuriyetçiler, Meclis'de 242 milletvekiliyle temsil edilirken, Demokratların sandalye sayısı ise 193'e düştü. Cumhuriyetçiler, 100 üyeli Senato'da ise çoğunluğa geçmeyi başaramadı, ancak yine de Demokratlarla aralarındaki farkı bir hayli kapattı. Bu yeni dönemde Senato'da 47 Cumhuriyetçi, 51 Demokrat, 2 de bağımsız senatör yer alıyor. Kongre'nin 112. yasama döneminde Temsilciler Meclisi başkanlığı da, Demokrat Parti California milletvekili Nancy Pelosi'den, Cumhuriyetçi Parti Ohio milletvekili John Boehner'e geçecek. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki güçlerini artırmaları ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeleri nedeniyle, ABD Başkanı Barack Obama'yı zorlu günlerin beklediği yorumları yapılıyor. Cumhuriyetçiler, sağlık reformu, kamu harcamaları gibi pek çok temel alanda sert bir muhalefet sergileyeceklerinin sinyallerini şimdiden vermeye başladı. Demokratları ise sağlık reformu başta olmak üzere, Meclis'te çoğunluk oldukları dönemde çıkardıkları yasaları korumada ve kendi gündem maddelerini hayata geçirebilmede zorlu bir mücadele dönemi bekliyor. Bölünmüş bir Kongre'yle çalışmak zorunda kalacak olan Obama'nın, bu yeni dönemde iki parti arasında daha fazla denge arayışı içinde olacağı ifade ediliyor. -SAĞLIK REFORMU ÇEKİŞMESİ...- Cumhuriyetçilerin ilk atağı ise Obama'nın geçen yıl büyük uğraşlar sonucu Kongre'den geçirmeyi başardığı sağlık reformunun geri çevrilmesi çabası olacak. Reformun geri çevrilmesini içeren bir yasa tasarısı hazırlayan Cumhuriyetçiler, bu tasarıyı gelecek hafta oylamaya sunacaklarını belirtiyor. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nin yeni başkanı olacak olan Cumhuriyetçi Parti Michigan milletvekili Fred Upton, tasarıyı geçirecek çoğunluğa sahip olduklarını, Demokratlardan da çok sayıda milletvekilinin kendilerine katılacağını savunuyor. Ancak söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde bile sembolik olmaktan öte bir anlam ifade etmeyeceği, çünkü Demokratların hala çoğunluğu ellerinde bulundurdukları Senato'da reddedilmesinin kuvvetli olasılık olduğu, tasarı bir şekilde Senato'dan geçse dahi Başkan Obama tarafından veto edileceği belirtiliyor. -OBAMA'YA "USULSÜZLÜK" SUÇLAMASI- Cumhuriyetçiler, sağlık reformunun yanı sıra, kamu harcamalarının kısılması, devletin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması, halktan toplanan vergilerin Obama yönetimince yürütülen program ve politikalarda ne şekilde kullanıldığının sıkı takip altına alınması gibi konuları de öncelikleri arasına almış durumda. Temsilciler Meclisi Denetleme ve Hükümet Reformu Komitesi'nin başkanı olacak olan Cumhuriyetçi Parti California milletvekili Darrell Issa, Obama yönetiminin harcamalarında usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, bu konuda soruşturma açacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Tüm bunların ışığında, ABD yönetimi ile Kongre arasında bu yıl gergin bir siyasi atmosferin yaşanacağı yorumları yapılıyor olmasına rağmen, ekonomik canlanmayı ve işsizlik oranının aşağılara çekilmesini en önemli öncelikleri arasına alan Başkan Obama, bu konuya iyimser ve umut verici tarzda yaklaşıyor.