-YENİ ABD KONGRESİ GÖREVİNE BAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 05.01.2011 - Yeni ABD Kongresi, önceki ay yapılan seçimlerin ardından resmen görevine başladı. Cumhuriyetçilerin Kasım 2010 seçimindeki başarıları doğrultusunda yeni Temsilciler Meclisinde 242, Demokratların ise 193 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle, önceki Başkan Nancy Pelosi'nin yerine Cumhuriyetçi John Boehner seçildi. Boehner, yeni göreviyle ilgili yaptığı konuşmada da yeni Kongrenin sıkı çalışma ve zorlu kararlar alınmasını gerektireceğini söyledi. Boehner, Demokratlara da Meclis'te, ''dürüst bir müzakere ortamı ile adil ve açık bir süreç'' sözü verdi. 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni tasarılarının büyük destekçilerinden olan Pelosi, son olarak önceki meclisin görev süresi dolmadan, Meclisin Dış İlişkiler Komitesinden geçen ve Genel Kurul gündemi için sıra bekleyen Ermeni tasarısını gündeme getirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Ermeni tasarısının Meclis Genel Kuruluna getirilmesine yönelik bu son girişime karşı duruş sergileyen ve Cumhuriyetçileri bu yönde bilgilendiren Boehner'in, Ermeni tasarılarını desteklemediği biliniyor. Temsilciler Meclisi üyelerinden bazıları Ermeni tasarısını tekrar Meclise sunacaklarına dair açıklamalar yapsalar da yeni dönemde tasarının Genel Kurula gelme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. Temsilciler Meclisi ile Senato da bugün düzenlenen törenle görevine resmen başladı. Yeni Senatoda Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 47 sandalyeye sahip, 2 de bağımsız senatör yer alıyor. Yeni dönemde, Cumhuriyetçilerin Kongredeki güçlerini artırmaları ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmeleri nedeniyle ABD Başkanı Barack Obama'yı zorlu günlerin beklediği yorumları yapılıyor. Cumhuriyetçiler, sağlık reformu, kamu harcamaları gibi pek çok temel alanda sert bir muhalefet sergileyeceklerinin sinyallerini şimdiden vermeye başladı. Demokratları ise sağlık reformu başta olmak üzere, Mecliste çoğunluk oldukları dönemde çıkardıkları yasaları korumada ve kendi gündem maddelerini hayata geçirebilmede zorlu bir mücadele dönemi bekliyor. Bölünmüş bir Kongre ile çalışmak zorunda kalacak olan Obama'nın da bu yeni dönemde iki parti arasında daha fazla denge arayışı içinde olacağı ifade ediliyor. -SAĞLIK REFORMU ÇEKİŞMESİ...- Cumhuriyetçilerin ilk atağı Obama'nın geçen yıl büyük uğraşlar sonucu Kongreden geçirmeyi başardığı sağlık reformunun geri çevrilmesi çabası olacak. Reformun geri çevrilmesini içeren bir yasa tasarısı hazırlayan Cumhuriyetçiler, bu tasarıyı gelecek hafta oylamaya sunacaklarını belirtiyor. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin yeni başkanı olacak Cumhuriyetçi Parti Michigan Milletvekili Fred Upton, tasarıyı geçirecek çoğunluğa sahip olduklarını, Demokratlardan da çok sayıda milletvekilinin kendilerine katılacağını savunuyor. Ancak tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi halinde bile sembolik olmaktan öte bir anlam ifade etmeyeceği, çünkü Demokratların hala çoğunluğu ellerinde bulundurdukları Senatoda reddedilmesinin kuvvetli olasılık olduğu, tasarı bir şekilde Senatodan geçse dahi Başkan Obama tarafından veto edileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçiler, sağlık reformunun yanı sıra, kamu harcamalarının kısılması, devletin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması, halktan toplanan vergilerin Obama yönetimince yürütülen program ve politikalarda ne şekilde kullanıldığının sıkı takip altına alınması gibi konuları da öncelikleri arasına aldı. ABD yönetimi ile Kongre arasında bu yıl gergin bir siyasi atmosferin yaşanacağı yorumları yapılmasına rağmen ekonomik canlanmayı ve işsizlik oranının aşağılara çekilmesini en önemli öncelikleri arasına alan Başkan Obama, bu konuya iyimser ve umut verici bir tarzda yaklaşıyor.