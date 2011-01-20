-YENİ ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN TÜRKÇE MESAJ ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Ricciardone gelişinde Esenboğa havaalanında Türkçe yaptığı açıklamasına "Merhabalar" diyerek başladı. Daha önce de Türkiye'de görev yapmış olduğu için ailecek Türkiye'ye tekrar gelmekten çok mutlu olduklarını belirten Ricciardone, şunları söyledi: "Türkiye hem bölgesi hem de ABD için çok önemli bir ülkedir. Her geçen gün de daha mühim, nüfuzlu ve etkili bir ülke olmaktadır. Bundan dolayı Başkan (Barack) Obama'nın dediği gibi benim görevim iki ülke arasındaki ittifakın ve halkların dostluğunun ilerletilmesidir." Büyükelçi Ricciardone, Türkiye'nin kişisel açıdan da kendisi ve ailesi için "özel ve sevimli bir ülke ve halk" olduğunu söyleyerek, diplomasi kariyerine 32 yıl önce Türkiye'de başladığını, eşi ile birlikte Türkiye'yi doğusundan batısına gezerek çok sevdiklerini, ilk kızlarının da Türkiye'de doğduğunu anlattı. Daha sonra iki kızları ile birlikte başka bir görev için yine Türkiye'ye döndüklerini aktaran Ricciardone, şöyle konuştu: "Yani Türkiye'de bütün ailemiz için çok güzel hatıralarımız ve samimi dostlarımız var. Eski arkadaşları görmek ve yeni dostlar edinmek için hevesle bekliyoruz. Sizin dediğiniz gibi 'dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş.' Yakında görüşmek üzere." -RICCIARDONE KİMDİR?- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'yi Senato'da yasama döneminde verilen arada, özel yetkisini kullanarak 30 Aralıkta büyükelçiliğe atamıştı. Ricciardone, adaylığının uzun süredir Senato tarafından onaylanmaması yüzünden Ankara'daki görevine başlayamıyordu. Ricciardone'nin ataması, önceki yasama döneminde Cumhuriyetçi Parti Kansas senatörü Sam Brownback tarafından engellenmişti. ABD Anayasasına göre, Büyükelçilikler gibi bazı kilit makamlara yapılan atamaların Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak ABD Başkanı, Kongre'nin yasama dönemine ara verdiği zamanlarda geçici olarak bu makamlara atama yapabiliyor. Ricciardone'nin atamasının da Senato'nun yeni yasama döneminde, bir yıl içinde onaylanması gerekiyor. Obama aynı yöntemle Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği ancak ataması Kongre'deki Ermeni lobisi tarafından engellenen Matthew Bryza ile Şam Büyükelçiliğine aday gösterdiği Robert Ford'un da atamalarını da yapmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyan bir diplomat olan Ricciardone, daha önce Türkiye'de birden fazla görev aldı ve iyi düzeyde Türkçe konuşuyor. Kariyerine Ankara ve Adana'da başlayan, daha sonra Türkiye'de, biri Körfez Savaşı'ndan sonra oluşturulan "Çekiç Güç" kapsamında İncirlik Üssü'nde Türk ve Amerikalı komutanlara siyasi danışmanlık, diğeri Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar (1995-1999) olarak iki ayrı görevde bulunan Ricciardone, 2009 yılından bu yana ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar olarak görev yapıyor. Ricciardone, bundan önce de Mısır'ın yanı sıra Filipinler ve Palau'da eş zamanlı büyükelçilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin oluşturulmasında görev alan Ricciardone, ABD Dışişleri Bakanlığında 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan Görev Gücü'nün direktörlüğünü yaptı. Ricciardone, 1999-2001 yılları arasında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın "Irak'ta Geçiş Döneminden Sorumlu Özel Temsilcisi" görevini yürüttü. Ricciardone'nin o dönem fiili görevi, "Irak muhalefetinin Saddam Hüseyin'e karşı faaliyetlerini koordine etmek" idi. Dartmouth College'dan 1973 yılında birincilikle mezun olan Ricciardone'nin bildiği yabancı diller arasında Türkçenin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Arapça bulunuyor.