Yeni ABD Büyükelçisi 173 gün sonra Ankara'da

T24

Havalimanında protesto

Ricciardone kimdir?

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nda ayağının tozuyla açıklama yapan Ricciardone şunları söyledi: "32 sene önce kariyerimize diplomat olarak burada başladık. Çok gençken eşim ve ben Türkiye'nin doğusundan batısına kadar gezerek Türkiye'yi çok sevmiştik. İlk kızımız Türkiye'de doğdu sonra her iki kızımızla birlikte tekrar Türkiye'ye dönmüştük. Bütün ailemiz için çok güzel hatıralarımız ve samimi dostlarımız var. Eski arkadaşlarımızı görmek ve yeni dostlar edinmek için hevesle bekliyoruz. Sizlerin de dediğiniz gibi; dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş."ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'yi Senato'da yasama döneminde verilen arada, özel yetkisini kullanarak 30 Aralık’ta büyükelçiliğe atamıştı. Riciardone, adaylığının uzun süredir Senato tarafından onaylanmaması nedeniyle Ankara'daki görevine başlayamıyordu.Ricciardone'nin ataması, önceki yasama döneminde Cumhuriyetçi Parti Kansas senatörü Sam Braun Back tarafından engellenmişti. ABD Anayasasına göre, Büyükelçilikler gibi bazı kilit makamlara yapılan atamaların Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak ABD Başkanı, Kongre'nin yasama dönemine ara verdiği zamanlarda geçici olarak bu makamlara atama yapabiliyor. Ricciardone'nin atamasının da Senato'nun yeni yasama döneminde, bir yıl içinde onaylanması gerekiyor.Obama aynı yöntemle Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği, ancak ataması Kongre'deki Ermeni lobisi tarafından engellenen Matthew Bryza ile Şam Büyükelçiliğine aday gösterdiği Robert Ford'un da atamalarını da yapmıştı.Öte yandan Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup öğrenci, Ricciardone'nin Ankara'ya gelişi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda protesto gösterisi yapmak istedi.Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Esenboğa Havalimanı'na düzenlediği otobüs seferiyle havalimanına gelen Türkiye Gençlik Birliği üyesi 8 kişilik öğrenci grubu, Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin bulunduğu binanın önünden Ricciardone'nin kullanacağı VIP salonuna doğru slogan atarak yürümek istedi.Güvenlik güçleri ise öğrenci grubuna müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. ODTÜ öğrencisi olduğu bildirilen gruptakiler, daha sonra güvenlik güçlerinin nezaretinde havalimanından ayrıldı.Türkiye'yi yakından tanıyan bir diplomat olan Ricciardone, daha önce Türkiye'de birden fazla görev aldı ve Türkçe biliyor.Kariyerine Ankara ve Adana'da başlayan, daha sonra Türkiye'de, biri Körfez Savaşı'ndan sonra oluşturulan "Çekiç Güç" kapsamında İncirlik Üssü'nde Türk ve Amerikalı komutanlara siyasi danışmanlık, diğeri Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar (1995-1999) olarak iki ayrı görevde bulunan Ricciardone, 2009 yılından bu yana ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yardımcısı ve Maslahatgüzar olarak görev yapıyor.Ricciardone, bundan önce de Mısır'ın yanı sıra Filipinler ve Palau'da eş zamanlı büyükelçilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin oluşturulmasında görev alan Ricciardone, ABD Dışişleri Bakanlığında 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan Görev Gücü'nün direktörlüğünü yaptı. Ricciardone, 1999-2001 yılları arasında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın "Irak'ta Geçiş Döneminden Sorumlu Özel Temsilcisi" görevini yürüttü. Ricciardone'nin o dönemki fiili görevi, "Irak muhalefetinin Saddam Hüseyin'e karşı faaliyetlerini" koordine etmekti.Dartmouth College'dan 1973 yılında birincilikle mezun olan Ricciardone'nin bildiği yabancı diller arasında Türkçenin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Arapça bulunuyor.