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Dünya
Deutsche Welle

Yeni AB Komisyonu göreve başladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ekibi bugün göreve resmen başladı.

01 Kasım 2014 15:18


AB Komisyonu başkanlığı görevini Jose Manuel Barroso'dan devralan Jean-Claude Juncker bugün göreve başladı. “Artık kolları sıvayıp işe başlama zamanı” diyen Juncker Avrupa'nın önündeki görevlerin ertelenemez olduğunu belirtti. Lüksemburglu siyasetçi “Bugünden itibaren ekibim ve ben Avrupa için vaat ettiğimiz yeni başlangıcı yerine getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

Yeni Avrupa Birliği Komisyonu'nun görev süresi 31 Ekim 2019'da dolacak. Komisyonu bekleyen başlıca görevler arasında işsizlikle mücadele ve zayıf ekonomik büyümeyi canlandırma geliyor. Juncker konjonktürü canlandırmak için Noel'e kadar 300 milyar euroluk bir yatırım paketi projesini hazırlama sözü vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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