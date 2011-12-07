'Yeni AB anlaşması gerekmeyebilir'

T24 -

Geithner: IMF'ye para yok

Yarın başlayacak kritik AB zirvesi öncesinde sızan rapora göre Rompuy, anlaşmaları her bir üye ülkenin parlamentolarında, ya da referandumlarda onaylattığı uzun sürece gerek bırakmayacak, hızlı bir "mali birlik" öneriyor.Rompuy, kuralların protokol değişikliğiyle, yani ulusal parlamentolardan geçmesi yeterli olan ve AB anlaşmalarında büyük bir değişiklik gerektirmeyecek bir süreçle konulabileceğini söylüyor.Rompuy'un raporunda şu üç önlem öngörülüyor;- Bütün Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın yüzde 3'ünün altında, kamu borçlarının da yüzde GSYH'nin yüzde 60'ının altında olması- Euro Bölgesi Kurtarma Fonu'na Avrupa Merkez Bankası'ndan doğrudan borç alması için bankacılık lisansı verilmesi- Kurtarma fonuna ihtiyaç duyan ülkelere AB Komisyonu'nun kemer sıkma önlemleri dayatabilmesiAlmanya ve Fransa, daha sıkı kurallar öngören yeni AB anlaşmasının gelecek Mart'a dek uygulamaya konmasını istiyor.ABD de Almanya ve Fransa'nın bu tutumuna destek veriyor.Ancak, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ülkesinin, Euro Bölgesi kurtarma fonunu güçlendirmek için Uluslararası Para Fonu IMF'ye kaynak aktarmaya niyeti olmadığını söyledi.Üç günlük Avrupa ziyaretinde başlıca Euro Bölgesi ülkelerinin liderleriyle görüşen Geithner, Avrupa'da ekonomik büyümeyi hızlandırmak için daha çok şey yapılması gerektiğini belirtti.Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron, Londra'da bankalar ve mali kuruluşların bulunduğu City'nin ve İngiltere'nin Avrupa ortak pazarındaki çıkarlarına uymayan herhangi bir yeni anlaşmayı veto edeceğini duyurdu.