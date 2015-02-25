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Ekonomi
Deutsche Welle

Yeni 20 Euro'luk banknotlar kasımda piyasada

20 Euro'luk yeni banknotların özellikleri AMB Başkanı Mario Draghi'nin katıldığı bir toplantıyla Frankfurt'taki genel merkezde tanıtıldı.

25 Şubat 2015 10:49


25 Kasım'da tedavüle gireceği açıklanan 20 Euro'luk yeni banknot, daha önce kullanılmayan bir niteliğe sahip. Draghi, banknotun "portre penceresi" adı verilen yeni bir güvenlik özelliğiyle basılacağını söyledi.

Yeni banknot ışığa tutulduğunda üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Europa'nın portresi her iki taraftan da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor.

Yeni banknotlar sahtecilikle mücadele çerçevesinde gündeme geldi. Yeni 5 Euro'luk banknotlar 2013 yılının mayıs ayında, 10 Euro'luk banknotlar ise 2014 eylülünde dolaşıma girmişti.

AMB'nin bundan sonra da 50, 100, 200 ve 500 Euro'luk yeni banknotlar hazırlaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EuroAMB Başkanı Mario DraghiFrankfurtKasımEuropaYeniDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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