Yeni 20 Euro banknot tedavüle giriyor

20 Euro'luk yeni banknotlarun özellikleri AMB Başkanı Mario Draghi'nin katılacağı bir

toplantıyla tanıtılacak. Toplantıda banknotların tedavüle giriş tarihi de açıklanacak.

Yeni banknotlar sahtecilikle mücadele çerçevesinde gündeme geldi. Daha önce

tedavüle giren 5 ve 10 Euro'larda olduğu gibi yeni 20 Euro'larda da gelişmiş güvenlik

özelliklerinin bulunması bekleniyor.

Yeni 5 Euro'luk banknotlar 2013 yılının mayıs ayında, 10 Euro'luk banknotlar ise 2014

eylülünde dolaşıma girmişti.

AMB'nin bundan sonra da 50, 100, 200 ve 500 Euro'luk yeni banknotlar hazırlaması

bekleniyor.