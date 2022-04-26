Yeni Şafak yazarı: Türkiye’nin önümüzdeki dönemde çözülmesi gereken öncelikli sorunları; tarım üretimi planlaması ve göçü tersine çevirmektir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında geçtiğimiz hafta Ağrı ve Erzurum’u kapsayan iki günlük bir doğu ziyareti gerçekleştirdiğini aktarıp Türkiye’nin batısına kontrolsüz göç yaşandığını, doğu illerinin sürekli göç verdiğini yazdı.

Göç nedeniyle Anadolu’da toprakla uğraşan insanların sayısının her geçen gün azaldığını yazan Öztürk, “Binlerce hektar tarla ekilmeyi bekliyor. Binlerce büyük ve küçük baş hayvan için çoban bile bulunamıyor. Diğer yandan, çoğu asgari ücretle çalışmak zorunda kalan milyonlarca insan batı illerinde zorluk içinde yaşamaya çalışıyor” diye yazdı.

Doğu illerindeki insanların yaşadıkları bölgede kalmalarının teşvik edilmesi gerektiğini yazan Öztürk “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde çözmesi gereken en önemli meselelerinin başında, ekilebilir arazilerinin yeniden ekilmesini sağlamaktır. Tarım üretimini planlamak… Batı illerine göçü tersine çevirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

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