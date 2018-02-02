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Yengesini pompalı ile öldürdükten sonra intihar etti

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, oturan Burhan K

02 Şubat 2018 01:17

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, oturan Burhan K., pompalı tüfekle yengesi S.K.\'yı vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Saygı Mahallesi’ndeki Samsun Caddesi üzerindeki, S.K.’nın kaldığı evde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması geçiren ve eşinden boşanan 2 çocuk babası Burhan K., evde yalnız olduğu sırada yengesi S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.K., daha önce vefat eden eşinin kardeşi S.S.\'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan S.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ardından salahı kendi başına doğrultan Burhan K. tetife dokundu. 
Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada eve gelen S.K.’nın oğlu Can K., kanlar içerisinde yatan amcası ile annesini görünce sinir kirizi geçirdi. Genci olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekibinin kaptığı kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirledi.
Olayın şokunu üzerinden atamayan S.K.’nın sinir krizi geçiren oğlu Can K. da hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, S.K.’nın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren kardeşlerine de müdahalede bulundu.
Burhan K. ve S.K.’nın cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.   

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