Yengec ordusu görüntülendi

T24-
Okyanusun tabanında karanlığı emin adımlarla aşan 250 binlik bir ordu... Bu, spider crab (örümcek yengeç) denilen ve uzun ve ince bacaklı örümceğe çok benzeyen bir tür büyük yengeçlerden oluşan bir ordu.
Gazeteport'un haberine göre, derin sularda yılda bir kez ortaya çıkıyorlar. Bu fotoğraf Avustralya'nın güney açıklarında çekilmiş.
Bildiğimiz orduların aksine yan yan ilerleyen bu yengeç ordusunun amacı, sanıldığı üzere savaşmak değil. Sadece deri değiştirip, çiftleşecekler.
Eski kabuklarından kurtulduklarında, yeni kabukları sertleşmeden önce bir süre yumuşak bir üst tabakaya sahip olacaklar. Bu yumuşaklık, çoğalmaları için bir fırsat, ama aynı zamanda vatoz saldırılarına karşı da son
derece savunmasızlar. Herşeye rağmen, yaşamı devam ettirmeye değer! Yan yan yürümeye devam!
Fotoğraf, BBC'de yayınlanan David Attenborough'nun nefes kesen belgesel serisine ait.